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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/dnr-1775247498.html
В ДНР за сутки погибли пять мирных жителей, заявил Басурин
В ДНР за сутки погибли пять мирных жителей, заявил Басурин - РИА Новости, 26.02.2022
В ДНР за сутки погибли пять мирных жителей, заявил Басурин
Пять мирных жителей погибли, 15 пострадали за сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T13:45
2022-02-26T14:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
россия
киев
владимир путин
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Пять мирных жителей погибли, 15 пострадали за сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."За минувшие сутки у нас пять погибших, 15 раненых, это по гражданскому населению", - заявил Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Варвара Скокшина
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, россия, киев, владимир путин
13:45 26.02.2022 (обновлено: 14:07 26.02.2022)
 
В ДНР за сутки погибли пять мирных жителей, заявил Басурин

Народная милиция ДНР сообщила о пяти погибших мирных жителях республики за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР
Военнослужащий Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Пять мирных жителей погибли, 15 пострадали за сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"За минувшие сутки у нас пять погибших, 15 раненых, это по гражданскому населению", - заявил Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
13:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Эшелонированная оборона ВСУ практически пройдена, заявили в ДНР
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаРоссияКиевВладимир Путин
 
 
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