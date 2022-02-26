https://ria.ru/20220226/dnr-1775247498.html

В ДНР за сутки погибли пять мирных жителей, заявил Басурин

В ДНР за сутки погибли пять мирных жителей, заявил Басурин - РИА Новости, 26.02.2022

В ДНР за сутки погибли пять мирных жителей, заявил Басурин

Пять мирных жителей погибли, 15 пострадали за сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T13:45

2022-02-26T13:45

2022-02-26T14:07

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Пять мирных жителей погибли, 15 пострадали за сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."За минувшие сутки у нас пять погибших, 15 раненых, это по гражданскому населению", - заявил Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, россия, киев, владимир путин