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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/dnr-1775240129.html
Украинские войска за час обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска за час обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 26.02.2022
Украинские войска за час обстреляли два населенных пункта в ДНР
Войска Украины за час обстреляли населенные пункты Александровка и Горловка в ДНР, следует из заявления представительства республики в Совместном центре по... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T12:42
2022-02-26T12:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
украина
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Войска Украины за час обстреляли населенные пункты Александровка и Горловка в ДНР, следует из заявления представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В соответствии с заявлением, по Горловке было выпущено 20 мин запрещенным калибром 120 миллиметров. По пункту Александровка украинские военные выпустили 12 мин калибром 82 миллиметра.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка.На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов самопровозглашенной ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7".До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/aleksandrovka-1775237535.html
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2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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в мире, днр, украина
12:42 26.02.2022 (обновлено: 12:59 26.02.2022)
 
Украинские войска за час обстреляли два населенных пункта в ДНР

В ДНР сообщили, что украинские войска за час обстреляли два населенных пункта в республике

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Войска Украины за час обстреляли населенные пункты Александровка и Горловка в ДНР, следует из заявления представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В соответствии с заявлением, по Горловке было выпущено 20 мин запрещенным калибром 120 миллиметров. По пункту Александровка украинские военные выпустили 12 мин калибром 82 миллиметра.
Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка.
На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов самопровозглашенной ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7".
До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
12:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Александровку, заявили в ДНР
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Ракеты ТРК Точка-У, упавшии на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
12:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ выпустили четыре ракеты "Точка-У" по ДНР, заявили в республике
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
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