12:42 26.02.2022 (обновлено: 12:59 26.02.2022)
Украинские войска за час обстреляли два населенных пункта в ДНР
В ДНР сообщили, что украинские войска за час обстреляли два населенных пункта в республике
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные . Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Войска Украины за час обстреляли населенные пункты Александровка и Горловка в ДНР, следует из заявления представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В соответствии с заявлением, по Горловке было выпущено 20 мин запрещенным калибром 120 миллиметров. По пункту Александровка украинские военные выпустили 12 мин калибром 82 миллиметра.
Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка.
На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов самопровозглашенной ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7".
До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Варвара Скокшина