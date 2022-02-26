https://ria.ru/20220226/dnr-1775240129.html

Украинские войска за час обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска за час обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 26.02.2022

Украинские войска за час обстреляли два населенных пункта в ДНР

Войска Украины за час обстреляли населенные пункты Александровка и Горловка в ДНР, следует из заявления представительства республики в Совместном центре по... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T12:42

2022-02-26T12:42

2022-02-26T12:59

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Войска Украины за час обстреляли населенные пункты Александровка и Горловка в ДНР, следует из заявления представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В соответствии с заявлением, по Горловке было выпущено 20 мин запрещенным калибром 120 миллиметров. По пункту Александровка украинские военные выпустили 12 мин калибром 82 миллиметра.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка.На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов самопровозглашенной ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7".До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/aleksandrovka-1775237535.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина