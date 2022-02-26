https://ria.ru/20220226/dnr-1775236171.html
Украинские войска обстреляли населенный пункт Железная балка, заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Железная балка, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.02.2022
Украинские войска обстреляли населенный пункт Железная балка, заявили в ДНР
Украинские военные обстреляли населенный пункт Железная Балка в Донецкой народной республике, выпустили 6 снарядов запрещенного калибра 152 мм, сообщили в... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T12:13
2022-02-26T12:13
2022-02-26T12:19
в мире
днр
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Украинские военные обстреляли населенный пункт Железная Балка в Донецкой народной республике, выпустили 6 снарядов запрещенного калибра 152 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."12:00 - н.п. Новгородское - н.п. Железная Балка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - информирует организация.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, украина
12:13 26.02.2022 (обновлено: 12:19 26.02.2022)
Украинские войска обстреляли населенный пункт Железная балка, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли населенный пункт Железная балка
ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Украинские военные обстреляли населенный пункт Железная Балка в Донецкой народной республике, выпустили 6 снарядов запрещенного калибра 152 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"12:00 - н.п. Новгородское - н.п. Железная Балка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - информирует организация.
Президент РФ Владимир Путин
21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик
, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева
, а рано утром 24 февраля Россия
начала военную операцию по демилитаризации Украины
. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.