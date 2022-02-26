https://ria.ru/20220226/dnr-1775226137.html

ВСУ 579 раз обстреляли территорию ДНР за десять дней, заявили в Донецке

ВСУ 579 раз обстреляли территорию ДНР за десять дней, заявили в Донецке - РИА Новости, 26.02.2022

ВСУ 579 раз обстреляли территорию ДНР за десять дней, заявили в Донецке

За 10 дней зафиксировано 579 фактов ведения огня со стороны украинских войск в ДНР, 462 с применением тяжелого вооружения, сообщает представительство республики РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T10:33

2022-02-26T10:33

2022-02-26T10:50

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. За 10 дней зафиксировано 579 фактов ведения огня со стороны украинских войск в ДНР, 462 с применением тяжелого вооружения, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 10 дней эскалации со стороны ВФУ зафиксировано 579 фактов ведения огня… Из них с применением тяжелого вооружения – 462", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего украинскими войсками выпущено 7212 боеприпасов различного калибра. Погибли 11 мирных жителей, ранения различной степени тяжести получили еще 28. За 10 дней повреждены 172 жилых домостроения и 95 объектов гражданской инфраструктуры, а также 26 транспортных средств.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ситуация в днр и лнр, днр, украина, вооруженные силы украины