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Войска ДНР продвинулись на шесть километров в направлении Новомайского

Войска ДНР продвинулись на шесть километров в направлении Новомайского - РИА Новости, 26.02.2022

Войска ДНР продвинулись на шесть километров в направлении Новомайского

Войска ДНР при поддержке ВС РФ продолжают наступление на позиции украинских войск, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T09:21

2022-02-26T09:21

2022-02-26T09:29

обострение ситуации в днр и лнр

днр

ситуация в днр и лнр

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Войска ДНР при поддержке ВС РФ продолжают наступление на позиции украинских войск, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.По словам Конашенкова, продолжается проведение специальной военной операции, группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России за сутки расширили участки прорыва в обороне противника и продолжают развивать успех наступления."Соединения и воинские части Донецкой Народной республики, наступая в направлении Новомайское, продвинулись еще на 6 километров", - уточнил он.Генерал добавил, что националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

днр, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины