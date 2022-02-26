09:13 26.02.2022 (обновлено: 09:42 26.02.2022)
Атакам ВСУ за сутки подверглись 38 гражданских объектов, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что атакам ВСУ за сутки подверглись 38 гражданских объектов
Военнослужащий армии ДНР
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Атакам украинских войск за минувшие сутки подверглись 38 объектов гражданской инфраструктуры и 11 транспортных средств в ДНР, следует из сообщения представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Целенаправленным атакам ВФУ подверглись 38 объектов гражданской инфраструктуры и 11 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Опубликовано: Варвара Скокшина