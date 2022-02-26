https://ria.ru/20220226/dnr-1775216562.html

Атакам ВСУ за сутки подверглись 38 гражданских объектов, заявили в ДНР

Атакам ВСУ за сутки подверглись 38 гражданских объектов, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.02.2022

Атакам ВСУ за сутки подверглись 38 гражданских объектов, заявили в ДНР

Атакам украинских войск за минувшие сутки подверглись 38 объектов гражданской инфраструктуры и 11 транспортных средств в ДНР, следует из сообщения... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T09:13

2022-02-26T09:13

2022-02-26T09:42

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Атакам украинских войск за минувшие сутки подверглись 38 объектов гражданской инфраструктуры и 11 транспортных средств в ДНР, следует из сообщения представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Целенаправленным атакам ВФУ подверглись 38 объектов гражданской инфраструктуры и 11 транспортных средств", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/udar-1775217849.html

https://ria.ru/20220226/ukraina-1775218309.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина