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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/dnr-1775216562.html
Атакам ВСУ за сутки подверглись 38 гражданских объектов, заявили в ДНР
Атакам ВСУ за сутки подверглись 38 гражданских объектов, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.02.2022
Атакам ВСУ за сутки подверглись 38 гражданских объектов, заявили в ДНР
Атакам украинских войск за минувшие сутки подверглись 38 объектов гражданской инфраструктуры и 11 транспортных средств в ДНР, следует из сообщения... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T09:13
2022-02-26T09:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
украина
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Атакам украинских войск за минувшие сутки подверглись 38 объектов гражданской инфраструктуры и 11 транспортных средств в ДНР, следует из сообщения представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Целенаправленным атакам ВФУ подверглись 38 объектов гражданской инфраструктуры и 11 транспортных средств", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/udar-1775217849.html
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2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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353
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в мире, днр, украина
09:13 26.02.2022 (обновлено: 09:42 26.02.2022)
 
Атакам ВСУ за сутки подверглись 38 гражданских объектов, заявили в ДНР

В ДНР заявили, что атакам ВСУ за сутки подверглись 38 гражданских объектов

© РИА Новости / Андрей КоцВоеннослужащий армии ДНР
Военнослужащий армии ДНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Военнослужащий армии ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Атакам украинских войск за минувшие сутки подверглись 38 объектов гражданской инфраструктуры и 11 транспортных средств в ДНР, следует из сообщения представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Целенаправленным атакам ВФУ подверглись 38 объектов гражданской инфраструктуры и 11 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
09:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия ночью нанесла удар по военным объектам на Украине
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные в Луганской области. 24 февраля 2022
09:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На Украине националисты при отходе взрывают мосты, заявили в Минобороны
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРУкраина
 
 
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