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В Донецке повредили детский сад при обстрелах ВСУ

В Донецке повредили детский сад при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 26.02.2022

В Донецке повредили детский сад при обстрелах ВСУ

В результате обстрела украинских войск повреждено здание детского сада в Донецке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T08:31

2022-02-26T08:31

2022-02-26T16:43

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. В результате обстрела украинских войск повреждено здание детского сада в Донецке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате ночных обстрелов со стороны ВФУ зафиксировано… МДОУ №251 – повреждено остекление и двери", - говорится в сообщении. Отмечается, что детский сад расположен в Киевском районе.Как уточнил глава администрации города Алексей Кулемзин, были выбиты 32 окна и 3 двери.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела детского сада в Донецке Корреспондент РИА Новости показывает последствия обстрела по детскому саду в Донецке 2022-02-26T08:31 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр, украина