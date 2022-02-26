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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/daniya-1775231161.html
Дания отправила ВСУ две тысячи бронежилетов и 700 военных аптечек
Дания отправила ВСУ две тысячи бронежилетов и 700 военных аптечек - РИА Новости, 26.02.2022
Дания отправила ВСУ две тысячи бронежилетов и 700 военных аптечек
Дания направила две тысячи бронежилетов и 700 военных аптечек украинским военным, сообщило министерство обороны страны. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T11:26
2022-02-26T12:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дания
украина
владимир путин
россия
польша
f-16
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Дания направила две тысячи бронежилетов и 700 военных аптечек украинским военным, сообщило министерство обороны страны."Дания отправляет на Украину средства защиты... Это 2000 защитных жилетов - так называемое защитное снаряжение TYR. Защитное снаряжение TYR представляет собой бронежилет, обеспечивающий защиту от осколков и пуль. Кроме того, передано 700 аптечек", - говорится в сообщении ведомства.Ранее министр обороны Дании Мортен Бедсков заявил, что Дания владеет передовыми самолетами F-16, которые может быстро перебросить с аэродрома в Борнхольме для обеспечения безопасности в воздушном пространстве над Польшей.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/pomosch-1775209128.html
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775157699.html
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в мире, дания, украина, владимир путин, россия, польша, f-16
11:26 26.02.2022 (обновлено: 12:16 26.02.2022)
 
Дания отправила ВСУ две тысячи бронежилетов и 700 военных аптечек

Дания отправила в помощь ВСУ две тысячи бронежилетов и 700 военных аптечек

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Дания направила две тысячи бронежилетов и 700 военных аптечек украинским военным, сообщило министерство обороны страны.
"Дания отправляет на Украину средства защиты... Это 2000 защитных жилетов - так называемое защитное снаряжение TYR. Защитное снаряжение TYR представляет собой бронежилет, обеспечивающий защиту от осколков и пуль. Кроме того, передано 700 аптечек", - говорится в сообщении ведомства.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
07:12
Байден поручил Госдепу выделить Украине помощь на 600 миллионов долларов
Ранее министр обороны Дании Мортен Бедсков заявил, что Дания владеет передовыми самолетами F-16, которые может быстро перебросить с аэродрома в Борнхольме для обеспечения безопасности в воздушном пространстве над Польшей.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 20:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В НАТО заявили, что продолжат оказывать "практическую" помощь Украине
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДанияУкраинаВладимир ПутинРоссияПольшаF-16
 
 
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