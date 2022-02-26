11:26 26.02.2022 (обновлено: 12:16 26.02.2022)
Дания отправила ВСУ две тысячи бронежилетов и 700 военных аптечек
Дания отправила в помощь ВСУ две тысячи бронежилетов и 700 военных аптечек
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинский военнослужащий
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Дания направила две тысячи бронежилетов и 700 военных аптечек украинским военным, сообщило министерство обороны страны.
"Дания отправляет на Украину средства защиты... Это 2000 защитных жилетов - так называемое защитное снаряжение TYR. Защитное снаряжение TYR представляет собой бронежилет, обеспечивающий защиту от осколков и пуль. Кроме того, передано 700 аптечек", - говорится в сообщении ведомства.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова