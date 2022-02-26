https://ria.ru/20220226/daniya-1775231161.html

Дания отправила ВСУ две тысячи бронежилетов и 700 военных аптечек

Дания отправила ВСУ две тысячи бронежилетов и 700 военных аптечек - РИА Новости, 26.02.2022

Дания отправила ВСУ две тысячи бронежилетов и 700 военных аптечек

Дания направила две тысячи бронежилетов и 700 военных аптечек украинским военным, сообщило министерство обороны страны. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T11:26

2022-02-26T11:26

2022-02-26T12:16

обострение ситуации в днр и лнр

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польша

f-16

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Дания направила две тысячи бронежилетов и 700 военных аптечек украинским военным, сообщило министерство обороны страны."Дания отправляет на Украину средства защиты... Это 2000 защитных жилетов - так называемое защитное снаряжение TYR. Защитное снаряжение TYR представляет собой бронежилет, обеспечивающий защиту от осколков и пуль. Кроме того, передано 700 аптечек", - говорится в сообщении ведомства.Ранее министр обороны Дании Мортен Бедсков заявил, что Дания владеет передовыми самолетами F-16, которые может быстро перебросить с аэродрома в Борнхольме для обеспечения безопасности в воздушном пространстве над Польшей.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/pomosch-1775209128.html

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775157699.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дания, украина, владимир путин, россия, польша, f-16