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Российские военные ликвидировали дамбу, перекрывавшую подачу воды в Крым

Российские военные ликвидировали дамбу, перекрывавшую подачу воды в Крым - РИА Новости, 26.02.2022

Российские военные ликвидировали дамбу, перекрывавшую подачу воды в Крым

Специалисты Министерства обороны России ликвидировали бетонную дамбу, сооруженную в 2014 году в Херсонской области для перекрытия подачи воды в Крым, сообщил... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T18:57

2022-02-26T18:57

2022-02-26T23:31

обострение ситуации в днр и лнр

украина

россия

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Специалисты Министерства обороны России ликвидировали бетонную дамбу, сооруженную в 2014 году в Херсонской области для перекрытия подачи воды в Крым, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов.В четверг, после начала российской спецоперации, военные вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал. Как указывал Аксенов, подача воды на полуостров начнется после того, как подготовят насосные станции и гидросооружения. Глава республики подчеркнул, что все узлы канала контролируют российские ВС.В пятницу он осмотрел состояние русла Северо-Крымского канала от границы Крыма до водозаборных сооружений в районе Каланчака, а также бетонную дамбу.По словам Аксенова, работа по возвращению днепровской воды на полуостров продолжается.Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией полностью прекратила подачу в одностороннем порядке.Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, в некоторых районах республики ввели режимную подачу в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. Началась реализация комплексного плана правительства России по обеспечению надежного водоснабжения. На решение проблемы направили около 50 миллиардов рублей.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ВС России ликвидировали украинскую дамбу, перекрывавшую подачу воды в Крым Кадры того, как военные инженеры российского Черноморского флота подорвали бетонную дамбу, перекрывавшую Северо-Крымский канал с 2014. Теперь военные расчищают канал и чинят шлюзы, выведенные из строя украинскими радикалами. Когда работы будут завершены, по Северо-Крымскому каналу пойдет вода в Крым. 2022-02-26T18:57 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, россия, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире