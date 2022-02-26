https://ria.ru/20220226/chs-1775250918.html
В Словакии ввели режим ЧС из-за наплыва беженцев с Украины
В Словакии ввели режим ЧС из-за наплыва беженцев с Украины - РИА Новости, 26.02.2022
В Словакии ввели режим ЧС из-за наплыва беженцев с Украины
Правительство Словакии в связи с наплывом беженцев с Украины ввело в стране с 12.00 (14.00 мск) субботы режим чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:11
2022-02-26T14:11
2022-02-26T14:29
обострение ситуации в днр и лнр
словакия
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чс
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ситуация в днр и лнр
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ПРАГА, 26 фев – РИА Новости. Правительство Словакии в связи с наплывом беженцев с Украины ввело в стране с 12.00 (14.00 мск) субботы режим чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба словакского кабмина."С 12.00 субботы в Словакии введен режим ЧС. Это связано с большим наплывом беженцев из Украины. Целью данной меры является создание условий для пребывания беженцев на территории Словакии. Премьеру Эдуарду Хегеру и главе МВД Роману Микулецу поручено проведение соответствующих мероприятий в условиях режима ЧС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, в мире, чс, украина, ситуация в днр и лнр
14:11 26.02.2022 (обновлено: 14:29 26.02.2022)
В Словакии ввели режим ЧС из-за наплыва беженцев с Украины
Власти Словакии ввели режим ЧС в стране из-за наплыва беженцев с Украины