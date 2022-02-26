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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/chs-1775250918.html
В Словакии ввели режим ЧС из-за наплыва беженцев с Украины
В Словакии ввели режим ЧС из-за наплыва беженцев с Украины - РИА Новости, 26.02.2022
В Словакии ввели режим ЧС из-за наплыва беженцев с Украины
Правительство Словакии в связи с наплывом беженцев с Украины ввело в стране с 12.00 (14.00 мск) субботы режим чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:11
2022-02-26T14:29
обострение ситуации в днр и лнр
словакия
в мире
чс
украина
ситуация в днр и лнр
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ПРАГА, 26 фев – РИА Новости. Правительство Словакии в связи с наплывом беженцев с Украины ввело в стране с 12.00 (14.00 мск) субботы режим чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба словакского кабмина."С 12.00 субботы в Словакии введен режим ЧС. Это связано с большим наплывом беженцев из Украины. Целью данной меры является создание условий для пребывания беженцев на территории Словакии. Премьеру Эдуарду Хегеру и главе МВД Роману Микулецу поручено проведение соответствующих мероприятий в условиях режима ЧС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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словакия, в мире, чс, украина, ситуация в днр и лнр
14:11 26.02.2022 (обновлено: 14:29 26.02.2022)
 
В Словакии ввели режим ЧС из-за наплыва беженцев с Украины

Власти Словакии ввели режим ЧС в стране из-за наплыва беженцев с Украины

© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии перед зданием парламента в Братиславе
Флаги Словакии перед зданием парламента в Братиславе - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии перед зданием парламента в Братиславе
Читать ria.ru в
ПРАГА, 26 фев – РИА Новости. Правительство Словакии в связи с наплывом беженцев с Украины ввело в стране с 12.00 (14.00 мск) субботы режим чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба словакского кабмина.
"С 12.00 субботы в Словакии введен режим ЧС. Это связано с большим наплывом беженцев из Украины. Целью данной меры является создание условий для пребывания беженцев на территории Словакии. Премьеру Эдуарду Хегеру и главе МВД Роману Микулецу поручено проведение соответствующих мероприятий в условиях режима ЧС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
13:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что Украина имеет право получить членство в ЕС
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСловакияВ миреЧСУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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