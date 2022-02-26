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В Харьковской области ввели комендантский час

В Харьковской области ввели комендантский час - РИА Новости, 26.02.2022

В Харьковской области ввели комендантский час

Комендантский час в Харьковской области будет действовать с 18.00 до 6.00, сообщили в харьковской облгосадминистрации. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T16:13

2022-02-26T16:13

2022-02-26T16:13

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Комендантский час в Харьковской области будет действовать с 18.00 до 6.00, сообщили в харьковской облгосадминистрации.С четверга в области был введен комендантский час, он действовал с 22.00 до 6.00 (с 23.00 до 7.00 мск)."Комендантский час в Харьковской области будет начинаться с 18.00 (19.00 мск) и будет продолжаться до 6.00 (7.00 мск)", - говорится в сообщении.В облгосадминистрации напомнили, что во время действия комендантского часа запрещено передвигаться по улицам гражданскому населению.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

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