Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/chas-1775266930.html
В Харьковской области ввели комендантский час
В Харьковской области ввели комендантский час - РИА Новости, 26.02.2022
В Харьковской области ввели комендантский час
Комендантский час в Харьковской области будет действовать с 18.00 до 6.00, сообщили в харьковской облгосадминистрации. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T16:13
2022-02-26T16:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
харьковская область
россия
украина
харьков
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773727699_0:208:2020:1344_1920x0_80_0_0_d2c308e0d94781f0448c6fe5af8cbe7e.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Комендантский час в Харьковской области будет действовать с 18.00 до 6.00, сообщили в харьковской облгосадминистрации.С четверга в области был введен комендантский час, он действовал с 22.00 до 6.00 (с 23.00 до 7.00 мск)."Комендантский час в Харьковской области будет начинаться с 18.00 (19.00 мск) и будет продолжаться до 6.00 (7.00 мск)", - говорится в сообщении.В облгосадминистрации напомнили, что во время действия комендантского часа запрещено передвигаться по улицам гражданскому населению.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/kiev-1775253909.html
https://ria.ru/20220226/obstrel-1775250194.html
харьковская область
россия
украина
харьков
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773727699_48:173:1610:1344_1920x0_80_0_0_53d65476963e134cb2f15637331aaf94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, харьковская область, россия, украина, харьков, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
16:13 26.02.2022
 
В Харьковской области ввели комендантский час

Власти Харьковской области Украины ввели комендантский час в регионе с 18.00 до 6.00

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Комендантский час в Харьковской области будет действовать с 18.00 до 6.00, сообщили в харьковской облгосадминистрации.
С четверга в области был введен комендантский час, он действовал с 22.00 до 6.00 (с 23.00 до 7.00 мск).
"Комендантский час в Харьковской области будет начинаться с 18.00 (19.00 мск) и будет продолжаться до 6.00 (7.00 мск)", - говорится в сообщении.
В облгосадминистрации напомнили, что во время действия комендантского часа запрещено передвигаться по улицам гражданскому населению.
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
14:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кличко рассказал о комендантском часе в Киеве
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Сотрудники правоохранительных органов России на месте падения снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
14:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На территорию Ростовской области упали мины, выпущенные со стороны Украины
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинХарьковская областьРоссияУкраинаХарьковСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала