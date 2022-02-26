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Минобороны показало видео, как военные из России и Украины охраняют ЧАЭС

Минобороны показало видео, как военные из России и Украины охраняют ЧАЭС - РИА Новости, 26.02.2022

Минобороны показало видео, как военные из России и Украины охраняют ЧАЭС

Минобороны РФ показало видео совместного с нацгвардией Украины обеспечения безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T21:30

2022-02-26T21:30

2022-02-26T21:30

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео совместного с нацгвардией Украины обеспечения безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС.Отмечается, что персонал АЭС продолжает работы по отслеживанию радиоактивной обстановки и обслуживанию АЭС в штатном режиме. Также уточняется, что совместная работа российских десантников и украинских военнослужащих является гарантией того, что националисты или иные террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.На утро пятницы было выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/chernobyl-1774980450.html

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры Чернобыльской АЭС, которая находится под контролем российских военных Российские военные показывают первые кадры с занятой на днях территории Чернобыльской АЭС. Сейчас они охраняют ее совместно с солдатами украинской нацгвардии. 2022-02-26T21:30 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, россия, украина, чернобыльская аэс