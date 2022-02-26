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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/budapesht-1775310156.html
Венгрия предложила провести переговоры России и Украины в Будапеште
Венгрия предложила провести переговоры России и Украины в Будапеште - РИА Новости, 26.02.2022
Венгрия предложила провести переговоры России и Украины в Будапеште
Венгрия предложила Будапешт в качестве переговорной площадки России и Украины и пока не получила отказа, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T23:17
2022-02-26T23:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
венгрия
будапешт
ситуация в днр и лнр
петер сийярто
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Венгрия предложила Будапешт в качестве переговорной площадки России и Украины и пока не получила отказа, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Вчера вечером я позвонил главе МИД России Сергею Лаврову, а потом главе администрации президента Украины Андрею Ермаку и сказал им, что Венгрия, Будапешт готовы принять обе делегации. Мы готовы предоставить место для переговоров в безопасных и справедливых условиях, чтобы как можно скорее установить мир в нашем регионе. Оба собеседника поблагодарили за предложение. Ни один из них не отверг его. Они указали, что им все еще необходимо продолжать внутренние переговоры. Я надеюсь, что переговоры где бы то ни было начнутся как можно скорее", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, венгрия, будапешт, ситуация в днр и лнр, петер сийярто
23:17 26.02.2022
 
Венгрия предложила провести переговоры России и Украины в Будапеште

Венгрия предложила провести переговоры России и Украины в Будапеште, отказа пока нет

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Венгрия предложила Будапешт в качестве переговорной площадки России и Украины и пока не получила отказа, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Вчера вечером я позвонил главе МИД России Сергею Лаврову, а потом главе администрации президента Украины Андрею Ермаку и сказал им, что Венгрия, Будапешт готовы принять обе делегации. Мы готовы предоставить место для переговоров в безопасных и справедливых условиях, чтобы как можно скорее установить мир в нашем регионе. Оба собеседника поблагодарили за предложение. Ни один из них не отверг его. Они указали, что им все еще необходимо продолжать внутренние переговоры. Я надеюсь, что переговоры где бы то ни было начнутся как можно скорее", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 15:39
Лукашенко возмутился позицией киевских властей по переговорам в Минске
Опубликовано: Н. Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияВенгрияБудапештСитуация в ДНР и ЛНРПетер Сийярто
 
 
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