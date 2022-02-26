https://ria.ru/20220226/budapesht-1775310156.html

Венгрия предложила провести переговоры России и Украины в Будапеште

Венгрия предложила провести переговоры России и Украины в Будапеште - РИА Новости, 26.02.2022

Венгрия предложила провести переговоры России и Украины в Будапеште

Венгрия предложила Будапешт в качестве переговорной площадки России и Украины и пока не получила отказа, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T23:17

2022-02-26T23:17

2022-02-26T23:17

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

петер сийярто

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Венгрия предложила Будапешт в качестве переговорной площадки России и Украины и пока не получила отказа, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Вчера вечером я позвонил главе МИД России Сергею Лаврову, а потом главе администрации президента Украины Андрею Ермаку и сказал им, что Венгрия, Будапешт готовы принять обе делегации. Мы готовы предоставить место для переговоров в безопасных и справедливых условиях, чтобы как можно скорее установить мир в нашем регионе. Оба собеседника поблагодарили за предложение. Ни один из них не отверг его. Они указали, что им все еще необходимо продолжать внутренние переговоры. Я надеюсь, что переговоры где бы то ни было начнутся как можно скорее", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, венгрия, будапешт, ситуация в днр и лнр, петер сийярто