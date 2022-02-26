https://ria.ru/20220226/aviabilety-1775109758.html
Названы условия вынужденного возврата билетов у разных авиакомпаний
Названы условия вынужденного возврата билетов у разных авиакомпаний - РИА Новости, 26.02.2022
Названы условия вынужденного возврата билетов у разных авиакомпаний
Эксперты рассказали, на каких условиях российские авиакомпании готовы сделать вынужденный возврат билетов пассажирам, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T13:00
2022-02-26T13:00
2022-02-26T13:00
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, на каких условиях российские авиакомпании готовы сделать вынужденный возврат билетов пассажирам, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру.Большинство перевозчиков предлагают клиентам перебронироваться на другие рейсы или вернуть деньги в полном объеме. Это "Аэрофлот", "Россия", "Азимут", Nordwind и Red Wings."Победа", S7 Airlines, Smartavia и "Якутия" готовы сделать только полный возврат средств. В некоторых авиакомпаниях он происходит автоматически, но чаще нужно оформлять вручную на сайте или в мобильном приложении."Сроки возврата — до 30 дней, — отмечают в пресс-службе. — Это зависит от рассмотрения заявления авиакомпанией в порядке очереди".У пассажиров "Уральских авиалиний" также есть только один вариант — переоформить билеты на рейсы по месту приобретения или через службу поддержки. В Туту.ру добавляют, что клиенты сервиса могут оформить вынужденный возврат через личный кабинет.
https://ria.ru/20220225/turisty-1774835657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туту.ру, уральские авиалинии, smartavia, новости - туризм, туризм, пассажиры, авиабилеты, авиакомпании, победа (авиакомпания), россия (авиакомпания), nordwind airlines, red wings airlines, s7 airlines, якутия (авиакомпания)
Названы условия вынужденного возврата билетов у разных авиакомпаний
В Туту.ру рассказали, на каких условиях авиакомпании РФ готовы сделать возврат билета
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, на каких условиях российские авиакомпании готовы сделать вынужденный возврат билетов пассажирам, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру.
Большинство перевозчиков предлагают клиентам перебронироваться на другие рейсы или вернуть деньги в полном объеме. Это "Аэрофлот", "Россия", "Азимут", Nordwind и Red Wings.
"Победа", S7 Airlines, Smartavia и "Якутия" готовы сделать только полный возврат средств. В некоторых авиакомпаниях он происходит автоматически, но чаще нужно оформлять вручную на сайте или в мобильном приложении.
"Сроки возврата — до 30 дней, — отмечают в пресс-службе. — Это зависит от рассмотрения заявления авиакомпанией в порядке очереди".
У пассажиров "Уральских авиалиний" также есть только один вариант — переоформить билеты на рейсы по месту приобретения или через службу поддержки.
В Туту.ру добавляют, что клиенты сервиса могут оформить вынужденный возврат через личный кабинет.
Опубликовано: Ольга Кабанова