https://ria.ru/20220226/aviabilety-1775109758.html

Названы условия вынужденного возврата билетов у разных авиакомпаний

Названы условия вынужденного возврата билетов у разных авиакомпаний - РИА Новости, 26.02.2022

Названы условия вынужденного возврата билетов у разных авиакомпаний

Эксперты рассказали, на каких условиях российские авиакомпании готовы сделать вынужденный возврат билетов пассажирам, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T13:00

2022-02-26T13:00

2022-02-26T13:00

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, на каких условиях российские авиакомпании готовы сделать вынужденный возврат билетов пассажирам, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру.Большинство перевозчиков предлагают клиентам перебронироваться на другие рейсы или вернуть деньги в полном объеме. Это "Аэрофлот", "Россия", "Азимут", Nordwind и Red Wings."Победа", S7 Airlines, Smartavia и "Якутия" готовы сделать только полный возврат средств. В некоторых авиакомпаниях он происходит автоматически, но чаще нужно оформлять вручную на сайте или в мобильном приложении."Сроки возврата — до 30 дней, — отмечают в пресс-службе. — Это зависит от рассмотрения заявления авиакомпанией в порядке очереди".У пассажиров "Уральских авиалиний" также есть только один вариант — переоформить билеты на рейсы по месту приобретения или через службу поддержки. В Туту.ру добавляют, что клиенты сервиса могут оформить вынужденный возврат через личный кабинет.

https://ria.ru/20220225/turisty-1774835657.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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