https://ria.ru/20220226/ataka-1775228163.html

В "Роскосмосе" сообщили о DDoS-атаке на сайт

В "Роскосмосе" сообщили о DDoS-атаке на сайт - РИА Новости, 26.02.2022

В "Роскосмосе" сообщили о DDoS-атаке на сайт

Сайт "Роскосмоса" ночью подвергся DDoS-атаке из-за рубежа, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T10:53

2022-02-26T10:53

2022-02-26T11:02

наука

роскосмос

джо байден

дмитрий рогозин

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facebook

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Сайт "Роскосмоса" ночью подвергся DDoS-атаке из-за рубежа, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации."Сайт "Роскосмоса" с ночи подвергается DDoS-атаке с иностранных серверов. Технические специалисты проводят необходимые меры по нейтрализации атаки. В связи со сложившейся ситуацией время загрузки страниц сайта может быть увеличено", - сообщил представитель пресс-службы.Ранее сайт "Роскосмоса" не работал, при попытке открыть его высвечивалось сообщение DB error (ошибка базы данных). Позднее его работоспособность была восстановлена.При этом аккаунты госкорпорации в различных соцсетях и мессенджерах - Telegram, Twitter, VK - работали и работают. Ранее также стало известно, что Facebook заблокировал аккаунт гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии – в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".Позднее Рогозин отметил, что доступ к микроэлектронике космического назначения США уже перекрыли в 2014 году. Кроме того, по его словам, американцы планомерно пытаются уничтожить конкуренцию на рынке космических запусков и запретить заказчикам выводить свои спутники на российских ракетах. Рогозин заявил, что МКС, орбита которой поддерживается российскими кораблями "Прогресс", ждет "падение на территорию США или Европы", если санкции затронут сотрудничество в Россией по пилотируемой программе.

https://ria.ru/20220226/rzhd-1775223947.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/khakery-1774982042.html

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

роскосмос, джо байден, дмитрий рогозин, сша, россия, facebook, международная космическая станция (мкс)