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Наука
https://ria.ru/20220226/ataka-1775228163.html
В "Роскосмосе" сообщили о DDoS-атаке на сайт
В "Роскосмосе" сообщили о DDoS-атаке на сайт - РИА Новости, 26.02.2022
В "Роскосмосе" сообщили о DDoS-атаке на сайт
Сайт "Роскосмоса" ночью подвергся DDoS-атаке из-за рубежа, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T10:53
2022-02-26T11:02
наука
роскосмос
джо байден
дмитрий рогозин
сша
россия
facebook
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Сайт "Роскосмоса" ночью подвергся DDoS-атаке из-за рубежа, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации."Сайт "Роскосмоса" с ночи подвергается DDoS-атаке с иностранных серверов. Технические специалисты проводят необходимые меры по нейтрализации атаки. В связи со сложившейся ситуацией время загрузки страниц сайта может быть увеличено", - сообщил представитель пресс-службы.Ранее сайт "Роскосмоса" не работал, при попытке открыть его высвечивалось сообщение DB error (ошибка базы данных). Позднее его работоспособность была восстановлена.При этом аккаунты госкорпорации в различных соцсетях и мессенджерах - Telegram, Twitter, VK - работали и работают. Ранее также стало известно, что Facebook заблокировал аккаунт гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии – в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".Позднее Рогозин отметил, что доступ к микроэлектронике космического назначения США уже перекрыли в 2014 году. Кроме того, по его словам, американцы планомерно пытаются уничтожить конкуренцию на рынке космических запусков и запретить заказчикам выводить свои спутники на российских ракетах. Рогозин заявил, что МКС, орбита которой поддерживается российскими кораблями "Прогресс", ждет "падение на территорию США или Европы", если санкции затронут сотрудничество в Россией по пилотируемой программе.
https://ria.ru/20220226/rzhd-1775223947.html
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роскосмос, джо байден, дмитрий рогозин, сша, россия, facebook, международная космическая станция (мкс)
10:53 26.02.2022 (обновлено: 11:02 26.02.2022)
 
В "Роскосмосе" сообщили о DDoS-атаке на сайт

Сайт "Роскосмоса" ночью подвергся DDoS-атаке с иностранных серверов

© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Павильон "Роскосмоса"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Сайт "Роскосмоса" ночью подвергся DDoS-атаке из-за рубежа, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.
"Сайт "Роскосмоса" с ночи подвергается DDoS-атаке с иностранных серверов. Технические специалисты проводят необходимые меры по нейтрализации атаки. В связи со сложившейся ситуацией время загрузки страниц сайта может быть увеличено", - сообщил представитель пресс-службы.
Поезд - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
10:14
В РЖД сообщили о регулярных DDoS-атаках на сайт
Ранее сайт "Роскосмоса" не работал, при попытке открыть его высвечивалось сообщение DB error (ошибка базы данных). Позднее его работоспособность была восстановлена.
При этом аккаунты госкорпорации в различных соцсетях и мессенджерах - Telegram, Twitter, VK - работали и работают. Ранее также стало известно, что Facebook заблокировал аккаунт гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии – в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".
Позднее Рогозин отметил, что доступ к микроэлектронике космического назначения США уже перекрыли в 2014 году. Кроме того, по его словам, американцы планомерно пытаются уничтожить конкуренцию на рынке космических запусков и запретить заказчикам выводить свои спутники на российских ракетах. Рогозин заявил, что МКС, орбита которой поддерживается российскими кораблями "Прогресс", ждет "падение на территорию США или Европы", если санкции затронут сотрудничество в Россией по пилотируемой программе.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 11:05Сказано в эфире
"Был заказ": эксперт рассказал, кого в России атакуют хакеры Anonymous
Опубликовано: Станислав Ванд
 
НаукаРоскосмосДжо БайденДмитрий РогозинСШАРоссияFacebookМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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