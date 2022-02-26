10:53 26.02.2022 (обновлено: 11:02 26.02.2022)
В "Роскосмосе" сообщили о DDoS-атаке на сайт
Сайт "Роскосмоса" ночью подвергся DDoS-атаке с иностранных серверов
Павильон "Роскосмоса"
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Сайт "Роскосмоса" ночью подвергся DDoS-атаке из-за рубежа, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.
"Сайт "Роскосмоса" с ночи подвергается DDoS-атаке с иностранных серверов. Технические специалисты проводят необходимые меры по нейтрализации атаки. В связи со сложившейся ситуацией время загрузки страниц сайта может быть увеличено", - сообщил представитель пресс-службы.
Ранее сайт "Роскосмоса" не работал, при попытке открыть его высвечивалось сообщение DB error (ошибка базы данных). Позднее его работоспособность была восстановлена.
При этом аккаунты госкорпорации в различных соцсетях и мессенджерах - Telegram, Twitter, VK - работали и работают. Ранее также стало известно, что Facebook заблокировал аккаунт гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии – в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".
Позднее Рогозин отметил, что доступ к микроэлектронике космического назначения США уже перекрыли в 2014 году. Кроме того, по его словам, американцы планомерно пытаются уничтожить конкуренцию на рынке космических запусков и запретить заказчикам выводить свои спутники на российских ракетах. Рогозин заявил, что МКС, орбита которой поддерживается российскими кораблями "Прогресс", ждет "падение на территорию США или Европы", если санкции затронут сотрудничество в Россией по пилотируемой программе.
Опубликовано: Станислав Ванд