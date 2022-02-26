https://ria.ru/20220226/angara-1775223513.html

Рогозин рассказал о планах на запуск легкой версии ракеты "Ангара"

Рогозин рассказал о планах на запуск легкой версии ракеты "Ангара" - РИА Новости, 26.02.2022

Рогозин рассказал о планах на запуск легкой версии ракеты "Ангара"

"Роскосмос" прорабатывает возможность пуска с космодрома Восточный легкой версии ракеты "Ангара" в декабре 2023 года с коммерческой нагрузкой, сообщил... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T10:09

2022-02-26T10:09

2022-02-26T10:09

наука

космос - риа наука

ангара (ракета)

россия

дмитрий рогозин

роскосмос

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. "Роскосмос" прорабатывает возможность пуска с космодрома Восточный легкой версии ракеты "Ангара" в декабре 2023 года с коммерческой нагрузкой, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Сейчас мы также прорабатываем возможность еще одного пуска "Ангары" с Восточного – ее легкого варианта "Ангара-1.2" с коммерческой нагрузкой – в декабре 2023 года", - сказал Рогозин в интервью журналу "Русский космос".Ранее главком ВКС РФ Сергей Суровикин говорил, что в 2022 году запланированы два пуска тяжелой версии ракеты "Ангара" и два - легкой. Позднее Рогозин сообщил, что пуск легкой ракеты ожидается в первом полугодии, а потом уточнил, что в 2022 году планируется не менее двух пусков легкого носителя. Планы по пускам легких ракет на 2023 год не оглашались."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".Ранее неоднократно сообщалось, что в ходе первого пуска "Ангары" с Восточного, который состоится в декабре 2023 года, будет запущена тяжелая "Ангара-А5".

https://ria.ru/20220226/orel-1775215819.html

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Влада Копылова

космос - риа наука, ангара (ракета), россия, дмитрий рогозин, роскосмос