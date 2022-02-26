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На Украине заявили, что не гарантируют ядерную безопасность на ЧАЭС
На Украине заявили, что не гарантируют ядерную безопасность на ЧАЭС - РИА Новости, 26.02.2022
На Украине заявили, что не гарантируют ядерную безопасность на ЧАЭС
Украина не может гарантировать ядерную безопасность на ЧАЭС в рамках своих международных обязательств, говорится в пояснительной записке, прикрепленной к письму РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T23:51
2022-02-26T23:53
в мире
украина
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ООН, 26 фев – РИА Новости. Украина не может гарантировать ядерную безопасность на ЧАЭС в рамках своих международных обязательств, говорится в пояснительной записке, прикрепленной к письму постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы.Письмо было распространено в ГА ООН сегодня.Постпред ссылается на "захвата ядерных объектов" Чернобыльской АЭС российскими войсками.Ранее сообщалось, что 24 февраля подразделения Воздушно-десантных войск России взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "не оказывают никакого сопротивления", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Игорь Тоноян
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в мире, украина
23:51 26.02.2022 (обновлено: 23:53 26.02.2022)
 
На Украине заявили, что не гарантируют ядерную безопасность на ЧАЭС

На Украине заявили, что не гарантируют ядерную безопасность на ЧАЭС

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗона отчуждения Чернобыльской АЭС
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Зона отчуждения Чернобыльской АЭС. Архивное фото
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ООН, 26 фев – РИА Новости. Украина не может гарантировать ядерную безопасность на ЧАЭС в рамках своих международных обязательств, говорится в пояснительной записке, прикрепленной к письму постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы.
Письмо было распространено в ГА ООН сегодня.
Постпред ссылается на "захвата ядерных объектов" Чернобыльской АЭС российскими войсками.
"В таких обстоятельствах… Украина не может в полном объеме выполнять свои обязательства по Конвенции о ядерной безопасности и Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, а также по соглашению между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", - говорится в записке.
Ранее сообщалось, что 24 февраля подразделения Воздушно-десантных войск России взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "не оказывают никакого сопротивления", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Кадры Чернобыльской АЭС, которая находится под контролем российских военных
Вчера, 21:30
Минобороны показало видео, как военные из России и Украины охраняют ЧАЭС
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
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