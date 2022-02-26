https://ria.ru/20220226/aes-1775312435.html

На Украине заявили, что не гарантируют ядерную безопасность на ЧАЭС

На Украине заявили, что не гарантируют ядерную безопасность на ЧАЭС - РИА Новости, 26.02.2022

На Украине заявили, что не гарантируют ядерную безопасность на ЧАЭС

Украина не может гарантировать ядерную безопасность на ЧАЭС в рамках своих международных обязательств, говорится в пояснительной записке, прикрепленной к письму РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T23:51

2022-02-26T23:51

2022-02-26T23:53

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украина

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ООН, 26 фев – РИА Новости. Украина не может гарантировать ядерную безопасность на ЧАЭС в рамках своих международных обязательств, говорится в пояснительной записке, прикрепленной к письму постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы.Письмо было распространено в ГА ООН сегодня.Постпред ссылается на "захвата ядерных объектов" Чернобыльской АЭС российскими войсками.Ранее сообщалось, что 24 февраля подразделения Воздушно-десантных войск России взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "не оказывают никакого сопротивления", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина