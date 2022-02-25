https://ria.ru/20220225/zmeinyy-1774979797.html

В Минобороны заявили о сдавшихся украинских военных у острова Змеиный

В Минобороны заявили о сдавшихся украинских военных у острова Змеиный - РИА Новости, 25.02.2022

В Минобороны заявили о сдавшихся украинских военных у острова Змеиный

82 военнослужащих Вооруженных Сил Украины сложили оружие в районе острова Змеиный в результате военной спецоперации ВС РФ, заявил в пятницу официальный... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:00

2022-02-25T11:00

2022-02-25T11:25

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

россия

украина

вооруженные силы украины

одесская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745698466_440:0:2923:1397_1920x0_80_0_0_ca5652d229a810827b213612767475d6.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. 82 военнослужащих Вооруженных Сил Украины сложили оружие в районе острова Змеиный в результате военной спецоперации ВС РФ, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных Сил 82 украинских военнослужащих. В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям",- сказал он. Представитель МО РФ подчеркнул, что после стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/oruzhie-1774684686.html

россия

украина

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, одесская область