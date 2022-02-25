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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/zmeinyy-1774979797.html
В Минобороны заявили о сдавшихся украинских военных у острова Змеиный
В Минобороны заявили о сдавшихся украинских военных у острова Змеиный - РИА Новости, 25.02.2022
В Минобороны заявили о сдавшихся украинских военных у острова Змеиный
82 военнослужащих Вооруженных Сил Украины сложили оружие в районе острова Змеиный в результате военной спецоперации ВС РФ, заявил в пятницу официальный... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:00
2022-02-25T11:25
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
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россия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. 82 военнослужащих Вооруженных Сил Украины сложили оружие в районе острова Змеиный в результате военной спецоперации ВС РФ, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных Сил 82 украинских военнослужащих. В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям",- сказал он. Представитель МО РФ подчеркнул, что после стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, одесская область
11:00 25.02.2022 (обновлено: 11:25 25.02.2022)
 
В Минобороны заявили о сдавшихся украинских военных у острова Змеиный

Минобороны: 82 украинских военных сложили оружие в районе острова Змеиный

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. 82 военнослужащих Вооруженных Сил Украины сложили оружие в районе острова Змеиный в результате военной спецоперации ВС РФ, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных Сил 82 украинских военнослужащих. В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям",- сказал он. Представитель МО РФ подчеркнул, что после стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 10:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава ЛНР призвал украинских силовиков сложить оружие
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныОдесская область
 
 
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