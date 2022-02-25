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Амурская область
https://ria.ru/20220225/zhile-1774991538.html
Приамурье в последние три года перевыполняет показатель по вводу жилья
Приамурье в последние три года перевыполняет показатель по вводу жилья - РИА Новости, 25.02.2022
Приамурье в последние три года перевыполняет показатель по вводу жилья
Амурская область в последние три года перевыполняет показатель по вводу в эксплуатацию новых домов, об итогах реализации регионального проекта "Жилье" в 2021... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:31
2022-02-25T11:31
амурская область
экономика
свободный
амурская область
благовещенск
жилье
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 фев – РИА Новости. Амурская область в последние три года перевыполняет показатель по вводу в эксплуатацию новых домов, об итогах реализации регионального проекта "Жилье" в 2021 году и планах на этот год гендиректор "Корпорации развития жилищного строительства" Евгений Григорьев рассказал губернатору области Василию Орлову."Область на протяжении последних трех лет перевыполняет утвержденный показатель ввода жилья. План прошлого года перевыполнен на 2,9%. По сравнению с 2020 годом рост составил 45%, а доля индивидуального домостроения увеличилась до 50% от всей введенной площади жилых домов. Строительство жилья, как и в предыдущем году, преимущественно велось в городской местности. В сельской местности на 73% ввод жилья был обеспечен за счет индивидуального домостроения", - рассказал Григорьев, которого цитирует правительство Амурской области.Лидеры по вводу жилья – города Благовещенск и Свободный, а также Благовещенский район.Как отметил Григорьев, в 2022 году по региональному проекту "Жилье" в Приамурье необходимо сдать 206 тысяч "квадратов", с учетом уже выданных разрешений на строительство этот показатель будет достигнут, за январь ввели в эксплуатацию 20% от годового плана.Также директор "Корпорации развития жилищного строительства" отметил меры господдержки, которые стимулируют процесс: при реализации масштабного инвестпроекта земля предоставляется без торгов, возмещаются затраты на присоединение к инженерным сетям. В этом году также планируется компенсировать процентную ставку по проектному финансированию. Сейчас корпорация работает над тем, чтобы определить в муниципалитетах сформированные земельные участки под застройку с уже имеющейся инженерной инфраструктурой."В целом показатели нацпроекта мы выполняем, это хорошо, но я уверен: потенциал региона гораздо больше. Работа, которую сейчас проводит корпорация жилищного строительства, ведется на достаточно высоком уровне, главное - не сбавлять темпов. Нужно просчитать всю работу по жилищному строительству на несколько лет вперед. Спрос на жилые квадраты сейчас высокий, меры поддержки постоянно совершенствуются и дополняются - это отличные условия для превышения показателей национального проекта", - отметил Орлов, слова которого также приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20220221/zoloto-1773991352.html
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экономика, свободный, амурская область, благовещенск, жилье
11:31 25.02.2022
 
Приамурье в последние три года перевыполняет показатель по вводу жилья

Амурская область в последние три года перевыполняет показатель по вводу в жилья

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовая квартира
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 фев – РИА Новости. Амурская область в последние три года перевыполняет показатель по вводу в эксплуатацию новых домов, об итогах реализации регионального проекта "Жилье" в 2021 году и планах на этот год гендиректор "Корпорации развития жилищного строительства" Евгений Григорьев рассказал губернатору области Василию Орлову.
"Область на протяжении последних трех лет перевыполняет утвержденный показатель ввода жилья. План прошлого года перевыполнен на 2,9%. По сравнению с 2020 годом рост составил 45%, а доля индивидуального домостроения увеличилась до 50% от всей введенной площади жилых домов. Строительство жилья, как и в предыдущем году, преимущественно велось в городской местности. В сельской местности на 73% ввод жилья был обеспечен за счет индивидуального домостроения", - рассказал Григорьев, которого цитирует правительство Амурской области.
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Как отметил Григорьев, в 2022 году по региональному проекту "Жилье" в Приамурье необходимо сдать 206 тысяч "квадратов", с учетом уже выданных разрешений на строительство этот показатель будет достигнут, за январь ввели в эксплуатацию 20% от годового плана.
Также директор "Корпорации развития жилищного строительства" отметил меры господдержки, которые стимулируют процесс: при реализации масштабного инвестпроекта земля предоставляется без торгов, возмещаются затраты на присоединение к инженерным сетям. В этом году также планируется компенсировать процентную ставку по проектному финансированию. Сейчас корпорация работает над тем, чтобы определить в муниципалитетах сформированные земельные участки под застройку с уже имеющейся инженерной инфраструктурой.
"В целом показатели нацпроекта мы выполняем, это хорошо, но я уверен: потенциал региона гораздо больше. Работа, которую сейчас проводит корпорация жилищного строительства, ведется на достаточно высоком уровне, главное - не сбавлять темпов. Нужно просчитать всю работу по жилищному строительству на несколько лет вперед. Спрос на жилые квадраты сейчас высокий, меры поддержки постоянно совершенствуются и дополняются - это отличные условия для превышения показателей национального проекта", - отметил Орлов, слова которого также приводятся в сообщении.
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
Амурская областьЭкономикаСвободныйАмурская областьБлаговещенскЖилье
 
 
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