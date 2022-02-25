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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/zhertvy-1775155350.html
Число жертв обстрелов в ДНР возросло до четырех человек, сообщил Басурин
Число жертв обстрелов в ДНР возросло до четырех человек, сообщил Басурин - РИА Новости, 25.02.2022
Число жертв обстрелов в ДНР возросло до четырех человек, сообщил Басурин
Число жертв обстрелов территории Донецкой народной республики возросло до четырех человек, ранено 11, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T19:56
2022-02-25T20:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
эдуард басурин
ситуация в днр и лнр
донецк (донецкая область)
докучаевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Число жертв обстрелов территории Донецкой народной республики возросло до четырех человек, ранено 11, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР."Погибших уже не двое, а четверо. Раненых у нас одиннадцать, среди них сотрудник МЧС", - заявил Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Он отметил, что в городе Докучаевске к югу от Донецка снаряды попали, в частности, в здания общеобразовательной и музыкальной школ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
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Наталья Макарова
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в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр, донецк (донецкая область), докучаевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:56 25.02.2022 (обновлено: 20:36 25.02.2022)
 
Число жертв обстрелов в ДНР возросло до четырех человек, сообщил Басурин

Представитель Народной милиции ДНР Басурин: число жертв обстрелов возросло до четырех

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом, разрушенный в результате обстрела в Донбасс
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела в Донбасс - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жилой дом, разрушенный в результате обстрела в Донбасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Число жертв обстрелов территории Донецкой народной республики возросло до четырех человек, ранено 11, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР.
"Погибших уже не двое, а четверо. Раненых у нас одиннадцать, среди них сотрудник МЧС", - заявил Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
Он отметил, что в городе Докучаевске к югу от Донецка снаряды попали, в частности, в здания общеобразовательной и музыкальной школ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЭдуард БасуринСитуация в ДНР и ЛНРДонецк (Донецкая область)ДокучаевскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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