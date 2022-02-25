https://ria.ru/20220225/zhertvy-1775155350.html

Число жертв обстрелов в ДНР возросло до четырех человек, сообщил Басурин

Число жертв обстрелов в ДНР возросло до четырех человек, сообщил Басурин - РИА Новости, 25.02.2022

Число жертв обстрелов в ДНР возросло до четырех человек, сообщил Басурин

Число жертв обстрелов территории Донецкой народной республики возросло до четырех человек, ранено 11, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T19:56

2022-02-25T19:56

2022-02-25T20:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

эдуард басурин

ситуация в днр и лнр

донецк (донецкая область)

докучаевск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Число жертв обстрелов территории Донецкой народной республики возросло до четырех человек, ранено 11, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР."Погибших уже не двое, а четверо. Раненых у нас одиннадцать, среди них сотрудник МЧС", - заявил Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Он отметил, что в городе Докучаевске к югу от Донецка снаряды попали, в частности, в здания общеобразовательной и музыкальной школ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

докучаевск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр, донецк (донецкая область), докучаевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)