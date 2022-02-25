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Число жертв обстрелов в ДНР возросло до четырех человек, сообщил Басурин
Число жертв обстрелов в ДНР возросло до четырех человек, сообщил Басурин - РИА Новости, 25.02.2022
Число жертв обстрелов в ДНР возросло до четырех человек, сообщил Басурин
Число жертв обстрелов территории Донецкой народной республики возросло до четырех человек, ранено 11, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T19:56
2022-02-25T19:56
2022-02-25T20:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
эдуард басурин
ситуация в днр и лнр
донецк (донецкая область)
докучаевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Число жертв обстрелов территории Донецкой народной республики возросло до четырех человек, ранено 11, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР."Погибших уже не двое, а четверо. Раненых у нас одиннадцать, среди них сотрудник МЧС", - заявил Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Он отметил, что в городе Докучаевске к югу от Донецка снаряды попали, в частности, в здания общеобразовательной и музыкальной школ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр, донецк (донецкая область), докучаевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:56 25.02.2022 (обновлено: 20:36 25.02.2022)
Число жертв обстрелов в ДНР возросло до четырех человек, сообщил Басурин
Представитель Народной милиции ДНР Басурин: число жертв обстрелов возросло до четырех