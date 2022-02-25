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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/zhaloby-1774979080.html
Генпрокуратура ЛНР готовит жалобы в ЕСПЧ из-за обстрелов со стороны ВСУ
Генпрокуратура ЛНР готовит жалобы в ЕСПЧ из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.02.2022
Генпрокуратура ЛНР готовит жалобы в ЕСПЧ из-за обстрелов со стороны ВСУ
Генпрокуратура ЛНР совместно с жителями республики готовит жалобы в Европейский суд по правам человека в связи с обстрелами со стороны украинских войск, заявила РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:58
2022-02-25T11:11
обострение ситуации в днр и лнр
лнр
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Генпрокуратура ЛНР совместно с жителями республики готовит жалобы в Европейский суд по правам человека в связи с обстрелами со стороны украинских войск, заявила официальный представитель ведомства Инна Семенова."Наши следователи продолжают оказывать и консультативную помощь пострадавшим жителям республики при составлении жалоб в Европейский суд по правам человека, также продолжают фиксировать результаты обстрелов вооруженными силами Украины территории Луганской народной республики, чтобы в дальнейшем добиться справедливости и чтобы все виновные понесли свое наказание", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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лнр, в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
10:58 25.02.2022 (обновлено: 11:11 25.02.2022)
 
Генпрокуратура ЛНР готовит жалобы в ЕСПЧ из-за обстрелов со стороны ВСУ

Генпрокуратура и жители ЛНР готовят жалобы в ЕСПЧ из-за обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНа одной из улиц Луганска
На одной из улиц Луганска - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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На одной из улиц Луганска
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Генпрокуратура ЛНР совместно с жителями республики готовит жалобы в Европейский суд по правам человека в связи с обстрелами со стороны украинских войск, заявила официальный представитель ведомства Инна Семенова.
"Наши следователи продолжают оказывать и консультативную помощь пострадавшим жителям республики при составлении жалоб в Европейский суд по правам человека, также продолжают фиксировать результаты обстрелов вооруженными силами Украины территории Луганской народной республики, чтобы в дальнейшем добиться справедливости и чтобы все виновные понесли свое наказание", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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