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Генпрокуратура ЛНР готовит жалобы в ЕСПЧ из-за обстрелов со стороны ВСУ

Генпрокуратура ЛНР готовит жалобы в ЕСПЧ из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.02.2022

Генпрокуратура ЛНР готовит жалобы в ЕСПЧ из-за обстрелов со стороны ВСУ

Генпрокуратура ЛНР совместно с жителями республики готовит жалобы в Европейский суд по правам человека в связи с обстрелами со стороны украинских войск, заявила РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:58

2022-02-25T10:58

2022-02-25T11:11

обострение ситуации в днр и лнр

лнр

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луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Генпрокуратура ЛНР совместно с жителями республики готовит жалобы в Европейский суд по правам человека в связи с обстрелами со стороны украинских войск, заявила официальный представитель ведомства Инна Семенова."Наши следователи продолжают оказывать и консультативную помощь пострадавшим жителям республики при составлении жалоб в Европейский суд по правам человека, также продолжают фиксировать результаты обстрелов вооруженными силами Украины территории Луганской народной республики, чтобы в дальнейшем добиться справедливости и чтобы все виновные понесли свое наказание", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

лнр, в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина