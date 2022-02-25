Зеленский опубликовал видео с подтверждением нахождения в Киеве
Президент Украины Зеленский опубликовал видео с подтверждением нахождения в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал в пятницу вечером видео, на котором заявил, что он, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а также глава офиса президента Андрей Ермак и советник офиса главы президента Михаил Подоляк находятся в Киеве.
"Лидер фракции тут, глава офиса президента тут, премьер-министр Шмыгаль тут, Подоляк тут, президент тут, все мы тут. Наши военные тут, защищаем нашу независимость", - заявил Зеленский.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Петр Попадюк