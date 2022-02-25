https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775163038.html

Зеленский опубликовал видео с подтверждением нахождения в Киеве

Зеленский опубликовал видео с подтверждением нахождения в Киеве - РИА Новости, 25.02.2022

Зеленский опубликовал видео с подтверждением нахождения в Киеве

Владимир Зеленский опубликовал в пятницу вечером видео, на котором заявил, что он, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а также глава офиса президента Андрей... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T20:41

2022-02-25T20:41

2022-02-25T20:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

владимир зеленский

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775056954_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_2060a39c8d760259e96f5e7f2e2fa371.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал в пятницу вечером видео, на котором заявил, что он, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а также глава офиса президента Андрей Ермак и советник офиса главы президента Михаил Подоляк находятся в Киеве."Лидер фракции тут, глава офиса президента тут, премьер-министр Шмыгаль тут, Подоляк тут, президент тут, все мы тут. Наши военные тут, защищаем нашу независимость", - заявил Зеленский.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/infrastruktura-1775157112.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир зеленский, признание днр и лнр в россии