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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775163038.html
Зеленский опубликовал видео с подтверждением нахождения в Киеве
Зеленский опубликовал видео с подтверждением нахождения в Киеве - РИА Новости, 25.02.2022
Зеленский опубликовал видео с подтверждением нахождения в Киеве
Владимир Зеленский опубликовал в пятницу вечером видео, на котором заявил, что он, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а также глава офиса президента Андрей... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:41
2022-02-25T20:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
владимир зеленский
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал в пятницу вечером видео, на котором заявил, что он, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а также глава офиса президента Андрей Ермак и советник офиса главы президента Михаил Подоляк находятся в Киеве."Лидер фракции тут, глава офиса президента тут, премьер-министр Шмыгаль тут, Подоляк тут, президент тут, все мы тут. Наши военные тут, защищаем нашу независимость", - заявил Зеленский.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир зеленский, признание днр и лнр в россии
20:41 25.02.2022
 
Зеленский опубликовал видео с подтверждением нахождения в Киеве

Президент Украины Зеленский опубликовал видео с подтверждением нахождения в Киеве

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал в пятницу вечером видео, на котором заявил, что он, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а также глава офиса президента Андрей Ермак и советник офиса главы президента Михаил Подоляк находятся в Киеве.
"Лидер фракции тут, глава офиса президента тут, премьер-министр Шмыгаль тут, Подоляк тут, президент тут, все мы тут. Наши военные тут, защищаем нашу независимость", - заявил Зеленский.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 20:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВС России вывели из строя 211 объект военной инфраструктуры Украины
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир ЗеленскийПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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