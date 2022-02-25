https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775161983.html

Зеленского в какой-то момент ждет трибунал, заявил Чижов

Зеленского в какой-то момент ждет трибунал, заявил Чижов - РИА Новости, 25.02.2022

Зеленского в какой-то момент ждет трибунал, заявил Чижов

Владимир Зеленский в какой-то момент предстанет перед трибуналом, считает постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T20:36

2022-02-25T20:36

2022-02-25T20:58

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

россия

в мире

украина

владимир путин

луганская народная республика

киев

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в какой-то момент предстанет перед трибуналом, считает постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.Отвечая на вопрос журналиста новостного портала Euractiv о том, будет ли Зеленский убит в ходе российской военной операции, Чижов сказал: "Надеюсь, нет"."Потому что в какой-то момент им займется трибунал", - добавил российский постпред.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220225/otvetstvennost-1775104078.html

россия

украина

луганская народная республика

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир зеленский, россия, в мире, украина, владимир путин, луганская народная республика, киев