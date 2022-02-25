https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775054063.html
Зеленский предложил Путину переговоры
Зеленский предложил Путину переговоры - РИА Новости, 25.02.2022
Зеленский предложил Путину переговоры
Украинский лидер Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:26
2022-02-25T14:26
2022-02-25T15:36
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры."Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. <...> Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", — сказал он.Как ранее заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, Москва вернется к переговорам, как только ВСУ сложат оружие. По его словам, после этого народы, проживающие на Украине, смогут сами "определять свое будущее без какого-либо давления извне".При этом, сообщил МИД КНР, Путин в разговоре с председателем Китая Си Цзиньпином отмечал, что Россия готова вести переговоры с украинской стороной на высоком уровне.Накануне Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Впоследствии в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", часть украинских военных сдаются и после этого могут вернуться домой к семьям.На утро пятницы выведены из строя 118 украинских военных объектов, а также инфраструктура авиабаз. Чернобыльская АЭС взята под контроль, украинские средства ПВО подавлены.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775024026.html
https://ria.ru/20220225/donbass-1774898543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, владимир путин
14:26 25.02.2022 (обновлено: 15:36 25.02.2022)
Зеленский предложил Путину переговоры
Президент Украины Зеленский предложил Путину провести переговоры
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры.
"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. <...> Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", — сказал он.
Как ранее заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, Москва вернется к переговорам, как только ВСУ сложат оружие. По его словам, после этого народы, проживающие на Украине, смогут сами "определять свое будущее без какого-либо давления извне".
При этом, сообщил МИД КНР, Путин в разговоре с председателем Китая Си Цзиньпином отмечал, что Россия готова вести переговоры с украинской стороной на высоком уровне.
Накануне Владимир Путин
объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе
. Он заверил, что в планы Москвы
не входит оккупация Украины
, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР
и ЛНР
, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Впоследствии в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", часть украинских военных сдаются и после этого могут вернуться домой к семьям.
На утро пятницы выведены из строя 118 украинских военных объектов, а также инфраструктура авиабаз. Чернобыльская АЭС
взята под контроль, украинские средства ПВО подавлены.
Опубликовано: Станислав Ванд