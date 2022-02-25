https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775054063.html

Зеленский предложил Путину переговоры

Зеленский предложил Путину переговоры - РИА Новости, 25.02.2022

Зеленский предложил Путину переговоры

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:26

2022-02-25T14:26

2022-02-25T15:36

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045769_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_43e9e231d75ddb8f60b61633db04e0c6.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры."Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. <...> Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", — сказал он.Как ранее заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, Москва вернется к переговорам, как только ВСУ сложат оружие. По его словам, после этого народы, проживающие на Украине, смогут сами "определять свое будущее без какого-либо давления извне".При этом, сообщил МИД КНР, Путин в разговоре с председателем Китая Си Цзиньпином отмечал, что Россия готова вести переговоры с украинской стороной на высоком уровне.Накануне Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Впоследствии в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", часть украинских военных сдаются и после этого могут вернуться домой к семьям.На утро пятницы выведены из строя 118 украинских военных объектов, а также инфраструктура авиабаз. Чернобыльская АЭС взята под контроль, украинские средства ПВО подавлены.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775024026.html

https://ria.ru/20220225/donbass-1774898543.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

владимир зеленский, владимир путин