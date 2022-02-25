https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1774992292.html

Советник главы офиса Зеленского заявил, что президент остается в Киеве

Советник главы офиса Зеленского заявил, что президент остается в Киеве - РИА Новости, 25.02.2022

Советник главы офиса Зеленского заявил, что президент остается в Киеве

Владимир Зеленский остается в Киеве, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:34

2022-02-25T11:34

2022-02-25T11:44

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский остается в Киеве, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк."Президент Владимир Зеленский остается в Киеве, потому что он должен показать, что такое стойкость украинского народа", - сказал Подоляк на брифинге.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220225/ukraina-1774991104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, киев, россия