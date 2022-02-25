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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1774992292.html
Советник главы офиса Зеленского заявил, что президент остается в Киеве
Советник главы офиса Зеленского заявил, что президент остается в Киеве - РИА Новости, 25.02.2022
Советник главы офиса Зеленского заявил, что президент остается в Киеве
Владимир Зеленский остается в Киеве, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:34
2022-02-25T11:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир зеленский
владимир путин
киев
россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский остается в Киеве, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк."Президент Владимир Зеленский остается в Киеве, потому что он должен показать, что такое стойкость украинского народа", - сказал Подоляк на брифинге.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220225/ukraina-1774991104.html
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в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, киев, россия
11:34 25.02.2022 (обновлено: 11:44 25.02.2022)
 
Советник главы офиса Зеленского заявил, что президент остается в Киеве

Советник главы офиса президента Украины: Зеленский остается в Киеве

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский остается в Киеве, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Президент Владимир Зеленский остается в Киеве, потому что он должен показать, что такое стойкость украинского народа", - сказал Подоляк на брифинге.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Торговый порт Бердянска - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 11:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В офисе Зеленского заявили, что все украинские порты и небо закрыты
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКиевРоссия
 
 
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