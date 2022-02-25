11:34 25.02.2022 (обновлено: 11:44 25.02.2022)
Советник главы офиса Зеленского заявил, что президент остается в Киеве
Советник главы офиса президента Украины: Зеленский остается в Киеве
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский остается в Киеве, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Президент Владимир Зеленский остается в Киеве, потому что он должен показать, что такое стойкость украинского народа", - сказал Подоляк на брифинге.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Станислав Ванд