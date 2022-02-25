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В ВГТРК прокомментировали запрет вещания в Польше

В ВГТРК прокомментировали запрет вещания в Польше - РИА Новости, 25.02.2022

В ВГТРК прокомментировали запрет вещания в Польше

Запрет на вещание российских каналов в Польше является жалкой попыткой в условиях нынешнего информационного поля, ведь тот, кто захочет, всегда найдет способ... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T00:34

2022-02-25T00:34

2022-02-25T00:34

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Запрет на вещание российских каналов в Польше является жалкой попыткой в условиях нынешнего информационного поля, ведь тот, кто захочет, всегда найдет способ получить полную информацию, заявил РИА Новости глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров.Государственный совет радиофонии и телевидения (KRRiT) Польши ранее принял резолюцию по удалению из реестра распространяемых телеканалов каналы RT, RT Documentary, РТР-Планета, Союз TV, "Россия 24". Причиной стала спецоперация России по демилитаризации Украины.Он добавил, что ВГТРК не удивлена этим решением и напомнил о намерениях Литвы и Эстонии прекратить вещание российских телеканалов на своей территории."Я думаю, что это вызвано тем, что они пытаются оградить свои аудитории от аргументов российской стороны и получить монополию на высказывания мнения в их информационном пространстве", - заявил Фёдоров.Собеседник агентства назвал сегодняшний запрет на вещание каналов ВГТРК в Латвии "поступком слабого"."(Это) поступок тех структур, которые понимают, что их эмоциональное телевидение не может конкурировать в области честных, состязательных информационных процессов с политическими и новостным нашими программами", - подчеркнул Федоров.По его мнению, слабые не вступают в дискуссию, а пытаются заглушить мнение другой стороны.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/rossiya-1774860971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вгтрк, признание днр и лнр в россии, польша, россия, донбасс