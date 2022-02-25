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В ВГТРК прокомментировали запрет вещания в Польше
В ВГТРК прокомментировали запрет вещания в Польше - РИА Новости, 25.02.2022
В ВГТРК прокомментировали запрет вещания в Польше
Запрет на вещание российских каналов в Польше является жалкой попыткой в условиях нынешнего информационного поля, ведь тот, кто захочет, всегда найдет способ... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T00:34
2022-02-25T00:34
2022-02-25T00:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вгтрк
признание днр и лнр в россии
польша
россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Запрет на вещание российских каналов в Польше является жалкой попыткой в условиях нынешнего информационного поля, ведь тот, кто захочет, всегда найдет способ получить полную информацию, заявил РИА Новости глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров.Государственный совет радиофонии и телевидения (KRRiT) Польши ранее принял резолюцию по удалению из реестра распространяемых телеканалов каналы RT, RT Documentary, РТР-Планета, Союз TV, "Россия 24". Причиной стала спецоперация России по демилитаризации Украины.Он добавил, что ВГТРК не удивлена этим решением и напомнил о намерениях Литвы и Эстонии прекратить вещание российских телеканалов на своей территории."Я думаю, что это вызвано тем, что они пытаются оградить свои аудитории от аргументов российской стороны и получить монополию на высказывания мнения в их информационном пространстве", - заявил Фёдоров.Собеседник агентства назвал сегодняшний запрет на вещание каналов ВГТРК в Латвии "поступком слабого"."(Это) поступок тех структур, которые понимают, что их эмоциональное телевидение не может конкурировать в области честных, состязательных информационных процессов с политическими и новостным нашими программами", - подчеркнул Федоров.По его мнению, слабые не вступают в дискуссию, а пытаются заглушить мнение другой стороны.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вгтрк, признание днр и лнр в россии, польша, россия, донбасс
В ВГТРК прокомментировали запрет вещания в Польше
В ВГТРК запрет вещания в Польше назвали жалкой попыткой в условиях нынешнего инфополя
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Запрет на вещание российских каналов в Польше является жалкой попыткой в условиях нынешнего информационного поля, ведь тот, кто захочет, всегда найдет способ получить полную информацию, заявил РИА Новости глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров.
Государственный совет радиофонии и телевидения (KRRiT) Польши
ранее принял резолюцию по удалению из реестра распространяемых телеканалов каналы RT, RT Documentary, РТР-Планета, Союз TV, "Россия 24". Причиной стала спецоперация России
по демилитаризации Украины
.
"В условиях нынешнего мирового информационного поля это достаточно жалкая попытка, потому что существует интернет, спутниковое вещание, и те, кто захочет иметь полноценную объёмную информацию о происходящем найдут способ следить за нашей информационной повесткой", - отметил Фёдоров.
Он добавил, что ВГТРК
не удивлена этим решением и напомнил о намерениях Литвы
и Эстонии
прекратить вещание российских телеканалов на своей территории.
"Я думаю, что это вызвано тем, что они пытаются оградить свои аудитории от аргументов российской стороны и получить монополию на высказывания мнения в их информационном пространстве", - заявил Фёдоров.
Собеседник агентства назвал сегодняшний запрет на вещание каналов ВГТРК в Латвии
"поступком слабого".
"(Это) поступок тех структур, которые понимают, что их эмоциональное телевидение не может конкурировать в области честных, состязательных информационных процессов с политическими и новостным нашими программами", - подчеркнул Федоров.
По его мнению, слабые не вступают в дискуссию, а пытаются заглушить мнение другой стороны.