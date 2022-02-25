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Прорыв водной блокады Крыма спасет заповедник Аскания-Нова, заявила сенатор

Прорыв водной блокады Крыма спасет заповедник Аскания-Нова, заявила сенатор - РИА Новости, 25.02.2022

Прорыв водной блокады Крыма спасет заповедник Аскания-Нова, заявила сенатор

Прорыв блокады Северо-Крымского канала предотвратит гибель заповедника Аскания-Нова в Херсонской области Украины и решит экологические проблемы севера крымского РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:22

2022-02-25T12:22

2022-02-25T12:22

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Прорыв блокады Северо-Крымского канала предотвратит гибель заповедника Аскания-Нова в Херсонской области Украины и решит экологические проблемы севера крымского полуострова, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым."В настоящее время в республике созданы дублирующие резервные системы, которые в состоянии обеспечить приём днепровской воды. Все это чрезвычайно важно, поскольку обеспечивает развитие рыбного хозяйства, орошаемого земледелия, тепличных хозяйств, рисоводства. Кроме того, начало работы канала очень важно, поскольку не только решит проблему экологии севера Крыма, Сиваша, но и предотвратит заболачивание Херсонщины и убийство заповедника Аскания-Нова", - заявила Ковитиди.Она напомнила, что перекрытие канала украинскими властями привело к тяжёлым экологическим последствиям и, по сути, к "экоциду" целого народа.Сенатор подчеркнула, что ущерб от этих действий был причинен не только российскому Крыму, но и другим причерноморским государствам.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/voda-1775000954.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/krym-1774984322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, игорь конашенков, владимир путин, донбасс, херсон, россия, республика крым, ольга ковитиди