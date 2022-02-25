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Бесстыдство Запада вышло за пределы возможного, заявил Лавров

Бесстыдство Запада вышло за пределы возможного, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022

Бесстыдство Запада вышло за пределы возможного, заявил Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя переговоры со странами Запада, заявил, что "их бесстыдство вышло за пределы возможного". РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:33

2022-02-25T13:33

2022-02-25T13:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сергей лавров

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россия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя переговоры со странами Запада, заявил, что "их бесстыдство вышло за пределы возможного".Лавров в пятницу провел в Москве встречу с представителями МИД ЛНР и ДНР. На первых в истории переговорах присутствовали глава внешнеполитического ведомства Луганской народной республики Владислав Дейнего и первый замминистра иностранных дел Донецкой народной республики Сергей Пересада."Когда переговоры подменяются саботажем, откровенным саботажем, и когда параллельно Россия обвиняется в том, что, оказывается, она должна выполнять минские договоренности, вы знаете, бесстыдство - в общем-то, известная черта некоторых наших западных коллег. В данном случае оно вышло за пределы возможного, за пределы допустимого, потому что оно сопровождалось постоянным ухудшением положения русскоязычного населения на Украине", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с представителями ЛНР и ДНР.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сергей лавров, владислав дейнего, владимир путин, москва, донецкая народная республика, россия