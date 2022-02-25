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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/zapad-1775026801.html
В Кремле уверены, что отношения с Западом удастся нормализовать
В Кремле уверены, что отношения с Западом удастся нормализовать - РИА Новости, 25.02.2022
В Кремле уверены, что отношения с Западом удастся нормализовать
Москва ждала координированного ответа Запада после начала военной операции по демилитаризации Украины, в Кремле считают, что нормализация отношений так или... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:21
2022-02-25T13:33
санкции в отношении россии
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Москва ждала координированного ответа Запада после начала военной операции по демилитаризации Украины, в Кремле считают, что нормализация отношений так или иначе наступит, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам."Ждали… По мере того, как будет наступать понимание вынужденности этой операции, понимание неизбежности твёрдых решительных действий со стороны России для обеспечения своей безопасности. Так или иначе период нормализации наступит", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос. На вопрос, есть ли предположения о продолжительности операции, пресс-секретарь сослался на военных.Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины вводят против России жесткие санкции. В том числе на Западе звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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санкции в отношении россии, в мире, россия, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр
13:21 25.02.2022 (обновлено: 13:33 25.02.2022)
 
В Кремле уверены, что отношения с Западом удастся нормализовать

Пресс-секретарь Путина Песков: уверены, что нормализация в отношениях с Западом наступит

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Москва ждала координированного ответа Запада после начала военной операции по демилитаризации Украины, в Кремле считают, что нормализация отношений так или иначе наступит, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.
"Ждали… По мере того, как будет наступать понимание вынужденности этой операции, понимание неизбежности твёрдых решительных действий со стороны России для обеспечения своей безопасности. Так или иначе период нормализации наступит", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос. На вопрос, есть ли предположения о продолжительности операции, пресс-секретарь сослался на военных.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 13:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лукашенко заявил, что Запад разработал план, как ударить в спину России
Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины вводят против России жесткие санкции. В том числе на Западе звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСанкции в отношении РоссииВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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