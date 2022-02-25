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Джабаров: Совет Европы должен вернуть России взнос в 32,5 миллиона евро
Джабаров: Совет Европы должен вернуть России взнос в 32,5 миллиона евро - РИА Новости, 25.02.2022
Джабаров: Совет Европы должен вернуть России взнос в 32,5 миллиона евро
Совет Европы из-за приостановки членства России в организации должен вернуть уплаченный ею в начале года взнос в 32,5 миллиона евро, заявил первый зампред... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T19:16
2022-02-25T19:16
2022-02-25T19:16
политика
россия
совет европы
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Совет Европы из-за приостановки членства России в организации должен вернуть уплаченный ею в начале года взнос в 32,5 миллиона евро, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."Ежегодный взнос России в бюджет Совета Европы - 32,5 миллиона евро. Уважаемый Совет Европы, если я правильно помню, взносы выплачивался в начале года. Поэтому будьте любезны, проявите порядочность и верните российский взнос за текущий год. Все по-честному!" - написал сенатор в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, совет европы
Джабаров: Совет Европы должен вернуть России взнос в 32,5 миллиона евро
Сенатор Джабаров: Совет Европы должен вернуть России взнос в 32,5 миллиона евро