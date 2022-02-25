ВТБ будет делать все для минимизации ущерба от санкций, заявил Костин
Глава ВТБ Костин пообещал, что банк будет делать все для минимизации ущерба от санкций
Банк ВТБ. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. ВТБ в ближайшие дни и недели будет делать всё возможное и невозможное, чтобы минимизировать потенциальный ущерб от введенных против него санкций западных стран, заявил глава банка Андрей Костин.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия" и Сбербанк.
Против ВТБ введены "блокирующие" санкции в США и Великобритании. Такие ограничения предполагают блокировку всех его активов в этих странах, запреты на любые транзакционные операции с участием банка в их валютах, а также с любыми контрагентами из этих стран.
"В 2020 году я говорил, что ВТБ сделает все для максимально возможной поддержки клиентов на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Я не бросаю слова на ветер, свое обещание я выполнил. Сегодня я даю вам новую гарантию: в ближайшие дни и недели банк ВТБ будет делать всё возможное и невозможное, чтобы минимизировать потенциальный ущерб, который способен причинить нашим клиентам, партнерам и акционерам введенный в отношении ВТБ новый санкционный режим", - сказано в обращении Костина к клиентам, партнерам и акционерам ВТБ.
Опубликовано: Варвара Скокшина