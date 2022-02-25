https://ria.ru/20220225/vtb-1775041463.html

ВТБ будет делать все для минимизации ущерба от санкций, заявил Костин

ВТБ будет делать все для минимизации ущерба от санкций, заявил Костин - РИА Новости, 25.02.2022

ВТБ будет делать все для минимизации ущерба от санкций, заявил Костин

ВТБ в ближайшие дни и недели будет делать всё возможное и невозможное, чтобы минимизировать потенциальный ущерб от введенных против него санкций западных стран, РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:56

2022-02-25T13:56

2022-02-25T13:56

экономика

владимир путин

сша

луганская народная республика

великобритания

совкомбанк

промсвязьбанк

втб

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. ВТБ в ближайшие дни и недели будет делать всё возможное и невозможное, чтобы минимизировать потенциальный ущерб от введенных против него санкций западных стран, заявил глава банка Андрей Костин.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия" и Сбербанк.Против ВТБ введены "блокирующие" санкции в США и Великобритании. Такие ограничения предполагают блокировку всех его активов в этих странах, запреты на любые транзакционные операции с участием банка в их валютах, а также с любыми контрагентами из этих стран."В 2020 году я говорил, что ВТБ сделает все для максимально возможной поддержки клиентов на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Я не бросаю слова на ветер, свое обещание я выполнил. Сегодня я даю вам новую гарантию: в ближайшие дни и недели банк ВТБ будет делать всё возможное и невозможное, чтобы минимизировать потенциальный ущерб, который способен причинить нашим клиентам, партнерам и акционерам введенный в отношении ВТБ новый санкционный режим", - сказано в обращении Костина к клиентам, партнерам и акционерам ВТБ.

https://realty.ria.ru/20220225/sovkombank-1775036194.html

сша

луганская народная республика

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир путин, сша, луганская народная республика, великобритания, совкомбанк, промсвязьбанк, втб, санкции в отношении россии