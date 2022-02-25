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Никто в Европе не хочет воевать с Россией, заявила министр обороны Франции
Никто в Европе не хочет воевать с Россией, заявила министр обороны Франции - РИА Новости, 25.02.2022
Никто в Европе не хочет воевать с Россией, заявила министр обороны Франции
Желания вступать в войну с Россией нет ни у кого в Европе и США, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T09:55
2022-02-25T09:55
2022-02-25T10:07
в мире
россия
европа
обострение ситуации в днр и лнр
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ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Желания вступать в войну с Россией нет ни у кого в Европе и США, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли."Ни в какой европейской стране и США нет желания вступать в войну с Россией. То, чего мы хотим - это как можно скорее положить конец этому ужасному вторжению", - сказала Парли в эфире радиостанции RTL.По ее словам, главная цель сейчас - добиться скорейшего прекращения огня на востоке Украины.В четверг утром президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации на Украине. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа
09:55 25.02.2022 (обновлено: 10:07 25.02.2022)
Никто в Европе не хочет воевать с Россией, заявила министр обороны Франции
Министр обороны Франции: ни у кого в Европе нет желания вступать в войну с Россией