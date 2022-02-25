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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/voennye-1775114635.html
В ЛНР заверили, что отпустят сдавшихся украинских военных
В ЛНР заверили, что отпустят сдавшихся украинских военных - РИА Новости, 25.02.2022
В ЛНР заверили, что отпустят сдавшихся украинских военных
Добровольно сложившие оружие украинские военные после окончания военных действий будут отпущены, если они не совершали военных преступлений, заявил журналистам... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:27
2022-02-25T17:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
владимир путин
россия
херсон
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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Добровольно сложившие оружие украинские военные после окончания военных действий будут отпущены, если они не совершали военных преступлений, заявил журналистам в пятницу представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Ранее в ЛНР заявили, что в районе освобожденного армией ЛНР населенного пункта Лопаскино добровольно сложили оружие 17 украинских военнослужащих.По его словам, украинские военные услышали "призыв прекратить сопротивление и не мешать освобождению Луганской народной республики нашими подразделениями"."С ними будет проведена работа по изучению военной биографии. И в случае, если за ними нет военных преступлений, нет крови наших граждан, нет ничего такого, что могло бы навредить мирному населению и населению Луганской народной республики, в ближайшее время они вернутся в свою освобожденную страну. Многие из них коренные жители Херсона, Николаева, южных областей Украины, территории, которые в перспективе снова станут свободными от украинского нацистского режима", - рассказал Филипоненко журналистам.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/donbass-1774809720.html
https://ria.ru/20220225/spetsoperatsiya-1775093429.html
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в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, владимир путин, россия, херсон
17:27 25.02.2022 (обновлено: 17:34 25.02.2022)
 
В ЛНР заверили, что отпустят сдавшихся украинских военных

В ЛНР заверили, что отпустят сдавшихся украинских военных, не совершавших преступления

© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие, сдавшиеся в плен
Украинские военнослужащие, сдавшиеся в плен - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Народная милиция ДНР
Перейти в фотобанк
Украинские военнослужащие, сдавшиеся в плен
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Добровольно сложившие оружие украинские военные после окончания военных действий будут отпущены, если они не совершали военных преступлений, заявил журналистам в пятницу представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее в ЛНР заявили, что в районе освобожденного армией ЛНР населенного пункта Лопаскино добровольно сложили оружие 17 украинских военнослужащих.
По его словам, украинские военные услышали "призыв прекратить сопротивление и не мешать освобождению Луганской народной республики нашими подразделениями".
"С ними будет проведена работа по изучению военной биографии. И в случае, если за ними нет военных преступлений, нет крови наших граждан, нет ничего такого, что могло бы навредить мирному населению и населению Луганской народной республики, в ближайшее время они вернутся в свою освобожденную страну. Многие из них коренные жители Херсона, Николаева, южных областей Украины, территории, которые в перспективе снова станут свободными от украинского нацистского режима", - рассказал Филипоненко журналистам.
Украинские военные на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 16:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Донбассе создадут коридоры для сложивших оружие украинских военных
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие, сдавшиеся в плен народной милиции ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 16:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Крыму уверены, что военная операция на Украине скоро завершится
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВладимир ПутинРоссияХерсон
 
 
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