17:27 25.02.2022 (обновлено: 17:34 25.02.2022)
В ЛНР заверили, что отпустят сдавшихся украинских военных
В ЛНР заверили, что отпустят сдавшихся украинских военных, не совершавших преступления
© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие, сдавшиеся в плен
Украинские военнослужащие, сдавшиеся в плен
ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Добровольно сложившие оружие украинские военные после окончания военных действий будут отпущены, если они не совершали военных преступлений, заявил журналистам в пятницу представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее в ЛНР заявили, что в районе освобожденного армией ЛНР населенного пункта Лопаскино добровольно сложили оружие 17 украинских военнослужащих.
По его словам, украинские военные услышали "призыв прекратить сопротивление и не мешать освобождению Луганской народной республики нашими подразделениями".
"С ними будет проведена работа по изучению военной биографии. И в случае, если за ними нет военных преступлений, нет крови наших граждан, нет ничего такого, что могло бы навредить мирному населению и населению Луганской народной республики, в ближайшее время они вернутся в свою освобожденную страну. Многие из них коренные жители Херсона, Николаева, южных областей Украины, территории, которые в перспективе снова станут свободными от украинского нацистского режима", - рассказал Филипоненко журналистам.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Наталья Макарова