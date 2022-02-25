https://ria.ru/20220225/voennye-1775114635.html

В ЛНР заверили, что отпустят сдавшихся украинских военных

В ЛНР заверили, что отпустят сдавшихся украинских военных - РИА Новости, 25.02.2022

В ЛНР заверили, что отпустят сдавшихся украинских военных

Добровольно сложившие оружие украинские военные после окончания военных действий будут отпущены, если они не совершали военных преступлений, заявил журналистам... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:27

2022-02-25T17:27

2022-02-25T17:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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владимир путин

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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Добровольно сложившие оружие украинские военные после окончания военных действий будут отпущены, если они не совершали военных преступлений, заявил журналистам в пятницу представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Ранее в ЛНР заявили, что в районе освобожденного армией ЛНР населенного пункта Лопаскино добровольно сложили оружие 17 украинских военнослужащих.По его словам, украинские военные услышали "призыв прекратить сопротивление и не мешать освобождению Луганской народной республики нашими подразделениями"."С ними будет проведена работа по изучению военной биографии. И в случае, если за ними нет военных преступлений, нет крови наших граждан, нет ничего такого, что могло бы навредить мирному населению и населению Луганской народной республики, в ближайшее время они вернутся в свою освобожденную страну. Многие из них коренные жители Херсона, Николаева, южных областей Украины, территории, которые в перспективе снова станут свободными от украинского нацистского режима", - рассказал Филипоненко журналистам.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/donbass-1774809720.html

https://ria.ru/20220225/spetsoperatsiya-1775093429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, владимир путин, россия, херсон