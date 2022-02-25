https://ria.ru/20220225/voennye-1774987947.html

Более 150 украинских силовиков сложили оружие и сдались

Более 150 украинских силовиков сложили оружие и сдались - РИА Новости, 25.02.2022

Более 150 украинских силовиков сложили оружие и сдались

Более 150 военнослужащих и сотрудников различных силовых структур Украины сложили оружие в результате военной спецоперации российских войск и Народной милиции... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:23

2022-02-25T11:23

2022-02-25T13:25

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

николаевск

россия

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Более 150 военнослужащих и сотрудников различных силовых структур Украины сложили оружие в результате военной спецоперации российских войск и Народной милиции ДНР и ЛНР, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."В ходе боевых действий сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных сил 82 украинских военнослужащих", — сообщил он. Сейчас с них берут подписки об отказе от участия в боевых действиях."В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям", — добавил Конашенков.Помимо этого, 11 военнослужащих 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в районе населенного пункта Николаевск. Также одно из подразделений морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием Народной милиции ДНР и запросило коридор для выхода на территорию республики. Конашенков подчеркнул, что после стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой.Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1774983401.html

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николаевск

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Станислав Ванд

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Конашенков: "Более 150 украинских военнослужащих сложили оружие" Конашенков заявил, что более 150 украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в результате военной спецоперации. 82 военнослужащих Вооруженных Сил Украины сложили оружие в районе острова Змеиный, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-02-25T11:23 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

владимир путин, донецкая народная республика, николаевск, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр