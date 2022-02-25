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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/voennye-1774987947.html
Более 150 украинских силовиков сложили оружие и сдались
Более 150 украинских силовиков сложили оружие и сдались - РИА Новости, 25.02.2022
Более 150 украинских силовиков сложили оружие и сдались
Более 150 военнослужащих и сотрудников различных силовых структур Украины сложили оружие в результате военной спецоперации российских войск и Народной милиции... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:23
2022-02-25T13:25
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
николаевск
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Более 150 военнослужащих и сотрудников различных силовых структур Украины сложили оружие в результате военной спецоперации российских войск и Народной милиции ДНР и ЛНР, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."В ходе боевых действий сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных сил 82 украинских военнослужащих", — сообщил он. Сейчас с них берут подписки об отказе от участия в боевых действиях."В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям", — добавил Конашенков.Помимо этого, 11 военнослужащих 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в районе населенного пункта Николаевск. Также одно из подразделений морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием Народной милиции ДНР и запросило коридор для выхода на территорию республики. Конашенков подчеркнул, что после стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой.Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/ukraina-1774983401.html
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донецкая народная республика
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353
60
Конашенков: "Более 150 украинских военнослужащих сложили оружие"
Конашенков заявил, что более 150 украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в результате военной спецоперации. 82 военнослужащих Вооруженных Сил Украины сложили оружие в районе острова Змеиный, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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владимир путин, донецкая народная республика, николаевск, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:23 25.02.2022 (обновлено: 13:25 25.02.2022)
 
Более 150 украинских силовиков сложили оружие и сдались

Минобороны: более 150 украинских силовиков сложили оружие и сдались

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Более 150 военнослужащих и сотрудников различных силовых структур Украины сложили оружие в результате военной спецоперации российских войск и Народной милиции ДНР и ЛНР, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"В ходе боевых действий сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных сил 82 украинских военнослужащих", — сообщил он.
Сейчас с них берут подписки об отказе от участия в боевых действиях.
"В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям", — добавил Конашенков.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 11:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия вывела из строя 118 военных объектов на Украине
Помимо этого, 11 военнослужащих 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в районе населенного пункта Николаевск. Также одно из подразделений морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием Народной милиции ДНР и запросило коридор для выхода на территорию республики.
Конашенков подчеркнул, что после стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой.
Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие, сдавшиеся в плен народной милиции ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 10:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин заявил, что среди военных ДНР есть раненые и погибшие
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаНиколаевскРоссияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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