https://ria.ru/20220225/voda-1775186704.html

В Донбассе обесточена насосная станция водоснабжения, заявили в ДНР

В Донбассе обесточена насосная станция водоснабжения, заявили в ДНР - РИА Новости, 25.02.2022

В Донбассе обесточена насосная станция водоснабжения, заявили в ДНР

Глава МЧС Донецкой народной республики Алексей Кострубицкий сообщил в пятницу, что обесточена насосная станция одного из ключевых объектов водоснабжения в... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T23:27

2022-02-25T23:27

2022-02-25T23:27

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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Глава МЧС Донецкой народной республики Алексей Кострубицкий сообщил в пятницу, что обесточена насосная станция одного из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе, города ДНР останутся без воды."Сегодня, 25 февраля, в 19.05 была обесточена насосная станция 3-го подъема канала "Северский Донец – Донбасс" - одного из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе, питающего населенные пункты Донецкой Народной Республики. Из-за прекращения водоснабжения с поврежденной насосной станции без воды останутся города Донецкой Народной Республики", - говорится в заявлении Кострубицкого на сайте ведомства.Мининистр отметил, что в связи с остановкой канала "Северский Донец – Донбасс" территория ДНР будет переведена на подачу воды из резервных водоисточников (водохранилища). Подача воды будет сокращена от установленного объема подачи и будет осуществляться согласно графику."С целью предотвращения гуманитарной катастрофы в случае необходимости силами МЧС ДНР совместно с коммунальными службами будет оперативно организован подвоз воды для технических нужд населения и в котельные централизованного отопления", - говорится в заявлении министра.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, мчс днр