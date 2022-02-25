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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/voda-1775186704.html
В Донбассе обесточена насосная станция водоснабжения, заявили в ДНР
В Донбассе обесточена насосная станция водоснабжения, заявили в ДНР - РИА Новости, 25.02.2022
В Донбассе обесточена насосная станция водоснабжения, заявили в ДНР
Глава МЧС Донецкой народной республики Алексей Кострубицкий сообщил в пятницу, что обесточена насосная станция одного из ключевых объектов водоснабжения в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T23:27
2022-02-25T23:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донбасс
мчс днр
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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Глава МЧС Донецкой народной республики Алексей Кострубицкий сообщил в пятницу, что обесточена насосная станция одного из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе, города ДНР останутся без воды."Сегодня, 25 февраля, в 19.05 была обесточена насосная станция 3-го подъема канала "Северский Донец – Донбасс" - одного из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе, питающего населенные пункты Донецкой Народной Республики. Из-за прекращения водоснабжения с поврежденной насосной станции без воды останутся города Донецкой Народной Республики", - говорится в заявлении Кострубицкого на сайте ведомства.Мининистр отметил, что в связи с остановкой канала "Северский Донец – Донбасс" территория ДНР будет переведена на подачу воды из резервных водоисточников (водохранилища). Подача воды будет сокращена от установленного объема подачи и будет осуществляться согласно графику."С целью предотвращения гуманитарной катастрофы в случае необходимости силами МЧС ДНР совместно с коммунальными службами будет оперативно организован подвоз воды для технических нужд населения и в котельные централизованного отопления", - говорится в заявлении министра.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/vodosnabzhenie-1775016645.html
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, мчс днр
23:27 25.02.2022
 
В Донбассе обесточена насосная станция водоснабжения, заявили в ДНР

Глава МЧС ДНР Кострубицкий: в Донбассе обесточена насосная станция водоснабжения

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Глава МЧС Донецкой народной республики Алексей Кострубицкий сообщил в пятницу, что обесточена насосная станция одного из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе, города ДНР останутся без воды.
"Сегодня, 25 февраля, в 19.05 была обесточена насосная станция 3-го подъема канала "Северский Донец – Донбасс" - одного из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе, питающего населенные пункты Донецкой Народной Республики. Из-за прекращения водоснабжения с поврежденной насосной станции без воды останутся города Донецкой Народной Республики", - говорится в заявлении Кострубицкого на сайте ведомства.
Мининистр отметил, что в связи с остановкой канала "Северский Донец – Донбасс" территория ДНР будет переведена на подачу воды из резервных водоисточников (водохранилища). Подача воды будет сокращена от установленного объема подачи и будет осуществляться согласно графику.
"С целью предотвращения гуманитарной катастрофы в случае необходимости силами МЧС ДНР совместно с коммунальными службами будет оперативно организован подвоз воды для технических нужд населения и в котельные централизованного отопления", - говорится в заявлении министра.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили о приостановке работы части систем водоснабжения
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассМЧС ДНР
 
 
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