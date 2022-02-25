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В Донбассе обесточена насосная станция водоснабжения, заявили в ДНР
В Донбассе обесточена насосная станция водоснабжения, заявили в ДНР - РИА Новости, 25.02.2022
В Донбассе обесточена насосная станция водоснабжения, заявили в ДНР
Глава МЧС Донецкой народной республики Алексей Кострубицкий сообщил в пятницу, что обесточена насосная станция одного из ключевых объектов водоснабжения в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T23:27
2022-02-25T23:27
2022-02-25T23:27
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Глава МЧС Донецкой народной республики Алексей Кострубицкий сообщил в пятницу, что обесточена насосная станция одного из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе, города ДНР останутся без воды."Сегодня, 25 февраля, в 19.05 была обесточена насосная станция 3-го подъема канала "Северский Донец – Донбасс" - одного из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе, питающего населенные пункты Донецкой Народной Республики. Из-за прекращения водоснабжения с поврежденной насосной станции без воды останутся города Донецкой Народной Республики", - говорится в заявлении Кострубицкого на сайте ведомства.Мининистр отметил, что в связи с остановкой канала "Северский Донец – Донбасс" территория ДНР будет переведена на подачу воды из резервных водоисточников (водохранилища). Подача воды будет сокращена от установленного объема подачи и будет осуществляться согласно графику."С целью предотвращения гуманитарной катастрофы в случае необходимости силами МЧС ДНР совместно с коммунальными службами будет оперативно организован подвоз воды для технических нужд населения и в котельные централизованного отопления", - говорится в заявлении министра.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донбасс, мчс днр
В Донбассе обесточена насосная станция водоснабжения, заявили в ДНР
Глава МЧС ДНР Кострубицкий: в Донбассе обесточена насосная станция водоснабжения