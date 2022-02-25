16:56 25.02.2022 (обновлено: 17:09 25.02.2022)
Захарова назвала киевскую власть марионеточной и лишенной суверенитета
Представитель МИД Захарова: марионеточная киевская власть лишена какого-либо суверенитета
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Марионеточная власть на Украине лишена какого-либо суверенитета, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Нынешняя власть, киевский режим, эти люди-марионетки, которые себя провозгласили правителями этой земли, унижают достоинство людей, издеваясь над ними. Так вот – они лишены какого-либо суверенитета", - сказала Захарова во время брифинга.
По ее словам, единственное, что нынешние украинские власти могут делать – использовать указания, поступающие из-за океана, при этом делает это "не всегда успешно и точно вопреки интересам народа Украины".
"Мы искренне надеемся, что украинский народ освободится от гнета националистического правительства, эксплуатирующего страну в интересах зарубежных игроков, и начнет жить полноценной суверенной жизнью, соблюдая права, свободы и интересы всех своих граждан без разделения по национальному, языковому или религиозному признакам", - добавила она.
Опубликовано: Наталья Макарова