https://ria.ru/20220225/vlast-1775105314.html

Захарова назвала киевскую власть марионеточной и лишенной суверенитета

Захарова назвала киевскую власть марионеточной и лишенной суверенитета - РИА Новости, 25.02.2022

Захарова назвала киевскую власть марионеточной и лишенной суверенитета

Марионеточная власть на Украине лишена какого-либо суверенитета, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:56

2022-02-25T16:56

2022-02-25T17:09

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Марионеточная власть на Украине лишена какого-либо суверенитета, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Нынешняя власть, киевский режим, эти люди-марионетки, которые себя провозгласили правителями этой земли, унижают достоинство людей, издеваясь над ними. Так вот – они лишены какого-либо суверенитета", - сказала Захарова во время брифинга.По ее словам, единственное, что нынешние украинские власти могут делать – использовать указания, поступающие из-за океана, при этом делает это "не всегда успешно и точно вопреки интересам народа Украины"."Мы искренне надеемся, что украинский народ освободится от гнета националистического правительства, эксплуатирующего страну в интересах зарубежных игроков, и начнет жить полноценной суверенной жизнью, соблюдая права, свободы и интересы всех своих граждан без разделения по национальному, языковому или религиозному признакам", - добавила она.

https://ria.ru/20220225/otvetstvennost-1775104078.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)