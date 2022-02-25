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Захарова назвала киевскую власть марионеточной и лишенной суверенитета
Захарова назвала киевскую власть марионеточной и лишенной суверенитета - РИА Новости, 25.02.2022
Захарова назвала киевскую власть марионеточной и лишенной суверенитета
Марионеточная власть на Украине лишена какого-либо суверенитета, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:56
2022-02-25T17:09
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Марионеточная власть на Украине лишена какого-либо суверенитета, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Нынешняя власть, киевский режим, эти люди-марионетки, которые себя провозгласили правителями этой земли, унижают достоинство людей, издеваясь над ними. Так вот – они лишены какого-либо суверенитета", - сказала Захарова во время брифинга.По ее словам, единственное, что нынешние украинские власти могут делать – использовать указания, поступающие из-за океана, при этом делает это "не всегда успешно и точно вопреки интересам народа Украины"."Мы искренне надеемся, что украинский народ освободится от гнета националистического правительства, эксплуатирующего страну в интересах зарубежных игроков, и начнет жить полноценной суверенной жизнью, соблюдая права, свободы и интересы всех своих граждан без разделения по национальному, языковому или религиозному признакам", - добавила она.
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:56 25.02.2022 (обновлено: 17:09 25.02.2022)
 
Захарова назвала киевскую власть марионеточной и лишенной суверенитета

Представитель МИД Захарова: марионеточная киевская власть лишена какого-либо суверенитета

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Марионеточная власть на Украине лишена какого-либо суверенитета, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Нынешняя власть, киевский режим, эти люди-марионетки, которые себя провозгласили правителями этой земли, унижают достоинство людей, издеваясь над ними. Так вот – они лишены какого-либо суверенитета", - сказала Захарова во время брифинга.
По ее словам, единственное, что нынешние украинские власти могут делать – использовать указания, поступающие из-за океана, при этом делает это "не всегда успешно и точно вопреки интересам народа Украины".
"Мы искренне надеемся, что украинский народ освободится от гнета националистического правительства, эксплуатирующего страну в интересах зарубежных игроков, и начнет жить полноценной суверенной жизнью, соблюдая права, свободы и интересы всех своих граждан без разделения по национальному, языковому или религиозному признакам", - добавила она.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 16:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД назвал привлечение Киева к ответственности за преступления целью России
Опубликовано: Наталья Макарова
 
В миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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