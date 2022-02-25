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Ирландия отменила визовый режим для украинцев

Ирландия отменила визовый режим для украинцев - РИА Новости, 25.02.2022

Ирландия отменила визовый режим для украинцев

Ирландия отменяет визовый режим для украинцев, говорится в сообщении Минюста страны. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T18:54

2022-02-25T18:54

2022-02-25T18:54

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ЛОНДОН, 25 фев – РИА Новости. Ирландия отменяет визовый режим для украинцев, говорится в сообщении Минюста страны."Министр юстиции Хелен МакЭнти объявила о немедленной отмене визовых требований между Украиной и Ирландией. Это упростит и поддержит быстрый выезд как членов украинских семей граждан Ирландии, так и членов семей граждан Украины, проживающих в Ирландии. Это будет применяться в качестве чрезвычайной меры ко всем украинцам, направляющимся в Ирландию", - отмечается в сообщении.При этом в ведомстве добавили, что законодательный акт, отменяющий визовый режим для граждан Украины в качестве чрезвычайной меры, вступает в силу немедленно."Люди, которые рассматривают возможность выезда из Украины и поездки в Ирландию, могут в течение ближайшего периода сделать это без визы, если сочтут, что путешествовать безопасно. У тех, кто едет в Ирландию без визы в течение этого периода, будет 90 дней после прибытия, чтобы урегулировать свое положение", - уточнили в минюсте.Там добавили, что ситуация будет постоянно пересматриваться.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ria.ru/20220225/samolety-1775135891.html

https://ria.ru/20220225/reysy-1775124643.html

https://ria.ru/20220225/samolet-1774993557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ирландия, украина, виза