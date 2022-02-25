https://ria.ru/20220225/vina-1774958461.html

Бросившая коктейль Молотова в полицейских в Москве частично признала вину

Бросившая коктейль Молотова в полицейских в Москве частично признала вину - РИА Новости, 25.02.2022

Бросившая коктейль Молотова в полицейских в Москве частично признала вину

Девушка, бросившая коктейль Молотова в полицейских на несогласованной акции в Москве, частично признала вину, следствие просит о ее аресте, сообщила старший... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T09:35

2022-02-25T09:35

2022-02-25T09:41

происшествия

москва

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Девушка, бросившая коктейль Молотова в полицейских на несогласованной акции в Москве, частично признала вину, следствие просит о ее аресте, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Вечером 24 февраля девушка, участвовавшая в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, кинула в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью. Ее задержали, следователи возбудили уголовное дело."В ходе допроса девушка признала вину частично и пояснила, что изучила способ и самостоятельно изготовила зажигательную смесь. Сегодня следствие ходатайствует перед Тверским районным судом об избрании в отношении фигурантки меры пресечения, связанной с лишением свободы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220224/delo-1774912355.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва