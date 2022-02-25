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Бросившая коктейль Молотова в полицейских в Москве частично признала вину
Бросившая коктейль Молотова в полицейских в Москве частично признала вину - РИА Новости, 25.02.2022
Бросившая коктейль Молотова в полицейских в Москве частично признала вину
Девушка, бросившая коктейль Молотова в полицейских на несогласованной акции в Москве, частично признала вину, следствие просит о ее аресте, сообщила старший... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T09:35
2022-02-25T09:35
2022-02-25T09:41
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Девушка, бросившая коктейль Молотова в полицейских на несогласованной акции в Москве, частично признала вину, следствие просит о ее аресте, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Вечером 24 февраля девушка, участвовавшая в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, кинула в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью. Ее задержали, следователи возбудили уголовное дело."В ходе допроса девушка признала вину частично и пояснила, что изучила способ и самостоятельно изготовила зажигательную смесь. Сегодня следствие ходатайствует перед Тверским районным судом об избрании в отношении фигурантки меры пресечения, связанной с лишением свободы", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
09:35 25.02.2022 (обновлено: 09:41 25.02.2022)
Бросившая коктейль Молотова в полицейских в Москве частично признала вину
Девушка, бросившая коктейль Молотова в полицейских в Москве, частично признала вину
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Девушка, бросившая коктейль Молотова в полицейских на несогласованной акции в Москве, частично признала вину, следствие просит о ее аресте, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Вечером 24 февраля девушка, участвовавшая в несанкционированном мероприятии в центре Москвы
, вблизи Пушкинской площади, кинула в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью. Ее задержали, следователи возбудили уголовное дело.
"В ходе допроса девушка признала вину частично и пояснила, что изучила способ и самостоятельно изготовила зажигательную смесь. Сегодня следствие ходатайствует перед Тверским районным судом об избрании в отношении фигурантки меры пресечения, связанной с лишением свободы", - говорится в сообщении.