https://ria.ru/20220225/vgtrk-1775102796.html

В ВГТРК прокомментировали закрытие каналов в Латвии, Эстонии и Польше

В ВГТРК прокомментировали закрытие каналов в Латвии, Эстонии и Польше - РИА Новости, 25.02.2022

В ВГТРК прокомментировали закрытие каналов в Латвии, Эстонии и Польше

В ВГТРК, комментируя РИА Новости закрытие в Латвии, Польше и Эстонии вещания основных российских каналов, включая "РТР-Планету" и "Вести 24", заявили, что... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:45

2022-02-25T16:45

2022-02-25T16:45

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В ВГТРК, комментируя РИА Новости закрытие в Латвии, Польше и Эстонии вещания основных российских каналов, включая "РТР-Планету" и "Вести 24", заявили, что правда найдет дорогу к тем, кто не хочет быть обманутым.На протяжении последних суток в трех странах НАТО и ЕС – Латвии, Польше и Эстонии было прекращено вещание основных российских каналов, включая "РТР-Планету" и "Вести 24", а на очереди аналогичное решение Литвы, отметили в ВГТРК. Российские телеканалы во всех трех странах представлены как "угроза национальной безопасности"."Не суть важно, кто генерировал решение о закрытии российских телеканалов – пропагандистские структуры НАТО, Евросоюза или это их совместный приказ. Важно то, что на профессиональном поле у СМИ перечисленных стран нечего противопоставить безусловным фактам, приводимым их российскими коллегами. Единственный способ защитить свою ложь для политиков этих стран - поставить барьер на пути правды из России к их аудиториям",- говорится в сообщении.Также отмечается, что в Таллине прямо заявили, что запрет касается тех каналов, на которых транслировалось обращение президента РФ Владимира Путина о начале военной операции по демилитаризации Украины."У кого-то вызвало обиду то, что слова российского лидера попадают точно в цель", - отметили в ВГТРК."Однако мировое информационное поле сегодня устроено так, что подобные запреты больше не являются непроницаемым барьером. Есть интернет, есть спутниковые тарелки, есть люди, как правило лидеры общественного мнения в своих социумах, которые хотят быть полноценно информированы. Правда найдет дорогу к тем, кто не хочет быть обманутым", - завершили в сообщении.Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нужно запретить ретрансляцию российских телеканалов в Латвии. Позднее в СМИ появилась информация, что в Латвии полностью запретили вещание российских телеканалов.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/zapret-1774925698.html

https://ria.ru/20220205/ogranicheniya-1771187818.html

https://ria.ru/20211022/pbk-1755891796.html

https://ria.ru/20210928/mid-1752240191.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вгтрк, евросоюз, латвия, эстония, польша, ситуация в днр и лнр