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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/vgtrk-1775102796.html
В ВГТРК прокомментировали закрытие каналов в Латвии, Эстонии и Польше
В ВГТРК прокомментировали закрытие каналов в Латвии, Эстонии и Польше - РИА Новости, 25.02.2022
В ВГТРК прокомментировали закрытие каналов в Латвии, Эстонии и Польше
В ВГТРК, комментируя РИА Новости закрытие в Латвии, Польше и Эстонии вещания основных российских каналов, включая "РТР-Планету" и "Вести 24", заявили, что... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:45
2022-02-25T16:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вгтрк
евросоюз
латвия
эстония
польша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В ВГТРК, комментируя РИА Новости закрытие в Латвии, Польше и Эстонии вещания основных российских каналов, включая "РТР-Планету" и "Вести 24", заявили, что правда найдет дорогу к тем, кто не хочет быть обманутым.На протяжении последних суток в трех странах НАТО и ЕС – Латвии, Польше и Эстонии было прекращено вещание основных российских каналов, включая "РТР-Планету" и "Вести 24", а на очереди аналогичное решение Литвы, отметили в ВГТРК. Российские телеканалы во всех трех странах представлены как "угроза национальной безопасности"."Не суть важно, кто генерировал решение о закрытии российских телеканалов – пропагандистские структуры НАТО, Евросоюза или это их совместный приказ. Важно то, что на профессиональном поле у СМИ перечисленных стран нечего противопоставить безусловным фактам, приводимым их российскими коллегами. Единственный способ защитить свою ложь для политиков этих стран - поставить барьер на пути правды из России к их аудиториям",- говорится в сообщении.Также отмечается, что в Таллине прямо заявили, что запрет касается тех каналов, на которых транслировалось обращение президента РФ Владимира Путина о начале военной операции по демилитаризации Украины."У кого-то вызвало обиду то, что слова российского лидера попадают точно в цель", - отметили в ВГТРК."Однако мировое информационное поле сегодня устроено так, что подобные запреты больше не являются непроницаемым барьером. Есть интернет, есть спутниковые тарелки, есть люди, как правило лидеры общественного мнения в своих социумах, которые хотят быть полноценно информированы. Правда найдет дорогу к тем, кто не хочет быть обманутым", - завершили в сообщении.Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нужно запретить ретрансляцию российских телеканалов в Латвии. Позднее в СМИ появилась информация, что в Латвии полностью запретили вещание российских телеканалов.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/zapret-1774925698.html
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в мире, вгтрк, евросоюз, латвия, эстония, польша, ситуация в днр и лнр
16:45 25.02.2022
 
В ВГТРК прокомментировали закрытие каналов в Латвии, Эстонии и Польше

ВГТРК об остановке вещания каналов в Латвии, Эстонии и Польше: правда найдет дорогу

© РИА Новости / Вадим РадионовНа кабельном ТВ Латвии отключили телеканал "Россия-РТР"
На кабельном ТВ Латвии отключили телеканал Россия-РТР - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Вадим Радионов
На кабельном ТВ Латвии отключили телеканал "Россия-РТР". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В ВГТРК, комментируя РИА Новости закрытие в Латвии, Польше и Эстонии вещания основных российских каналов, включая "РТР-Планету" и "Вести 24", заявили, что правда найдет дорогу к тем, кто не хочет быть обманутым.
На протяжении последних суток в трех странах НАТО и ЕС – Латвии, Польше и Эстонии было прекращено вещание основных российских каналов, включая "РТР-Планету" и "Вести 24", а на очереди аналогичное решение Литвы, отметили в ВГТРК. Российские телеканалы во всех трех странах представлены как "угроза национальной безопасности".
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"Не суть важно, кто генерировал решение о закрытии российских телеканалов – пропагандистские структуры НАТО, Евросоюза или это их совместный приказ. Важно то, что на профессиональном поле у СМИ перечисленных стран нечего противопоставить безусловным фактам, приводимым их российскими коллегами. Единственный способ защитить свою ложь для политиков этих стран - поставить барьер на пути правды из России к их аудиториям",- говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Таллине прямо заявили, что запрет касается тех каналов, на которых транслировалось обращение президента РФ Владимира Путина о начале военной операции по демилитаризации Украины.
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"У кого-то вызвало обиду то, что слова российского лидера попадают точно в цель", - отметили в ВГТРК.
"Однако мировое информационное поле сегодня устроено так, что подобные запреты больше не являются непроницаемым барьером. Есть интернет, есть спутниковые тарелки, есть люди, как правило лидеры общественного мнения в своих социумах, которые хотят быть полноценно информированы. Правда найдет дорогу к тем, кто не хочет быть обманутым", - завершили в сообщении.
Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нужно запретить ретрансляцию российских телеканалов в Латвии. Позднее в СМИ появилась информация, что в Латвии полностью запретили вещание российских телеканалов.
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Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВГТРКЕвросоюзЛатвияЭстонияПольшаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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