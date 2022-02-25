https://ria.ru/20220225/vezd-1774940559.html

ЕС отменит "привилегированный" въезд для российских дипломатов

ЕС отменит "привилегированный" въезд для российских дипломатов - РИА Новости, 25.02.2022

ЕС отменит "привилегированный" въезд для российских дипломатов

Евросоюз новыми санкциями в области виз намерен сделать так, чтобы у российских дипломатов и бизнесменов больше не было "привилегированного доступа" в его... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T06:03

2022-02-25T06:03

2022-02-25T06:03

россия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Евросоюз новыми санкциями в области виз намерен сделать так, чтобы у российских дипломатов и бизнесменов больше не было "привилегированного доступа" в его страны, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после внеочередного саммита ЕС.На этой встрече было принято решение о новом пакете ограничительных мер в отношении России."По визам. Дипломаты и связанные с ними группы, а также бизнесмены больше не будут иметь привилегированного доступа в Евросоюз", - сказала она.Теперь решение по новым санкциям должно быть закреплено юридически.

https://ria.ru/20220225/avstraliya-1774940343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, евросоюз, в мире