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ЕС отменит "привилегированный" въезд для российских дипломатов
ЕС отменит "привилегированный" въезд для российских дипломатов - РИА Новости, 25.02.2022
ЕС отменит "привилегированный" въезд для российских дипломатов
Евросоюз новыми санкциями в области виз намерен сделать так, чтобы у российских дипломатов и бизнесменов больше не было "привилегированного доступа" в его... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T06:03
2022-02-25T06:03
россия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Евросоюз новыми санкциями в области виз намерен сделать так, чтобы у российских дипломатов и бизнесменов больше не было "привилегированного доступа" в его страны, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после внеочередного саммита ЕС.На этой встрече было принято решение о новом пакете ограничительных мер в отношении России."По визам. Дипломаты и связанные с ними группы, а также бизнесмены больше не будут иметь привилегированного доступа в Евросоюз", - сказала она.Теперь решение по новым санкциям должно быть закреплено юридически.
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россия, евросоюз, в мире
06:03 25.02.2022
 
ЕС отменит "привилегированный" въезд для российских дипломатов

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС отменит "привилегированный" въезд для российских дипломатов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Евросоюз новыми санкциями в области виз намерен сделать так, чтобы у российских дипломатов и бизнесменов больше не было "привилегированного доступа" в его страны, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после внеочередного саммита ЕС.
На этой встрече было принято решение о новом пакете ограничительных мер в отношении России.
"По визам. Дипломаты и связанные с ними группы, а также бизнесмены больше не будут иметь привилегированного доступа в Евросоюз", - сказала она.
Теперь решение по новым санкциям должно быть закреплено юридически.
Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
05:54
Австралия вслед за западными странами расширит антироссийские санкции
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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