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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220225/valyuta-1774972961.html
Доллар опустился ниже 84 рублей, евро — ниже 94 рублей
Доллар опустился ниже 84 рублей, евро — ниже 94 рублей - РИА Новости, 25.02.2022
Доллар опустился ниже 84 рублей, евро — ниже 94 рублей
Рубль усиливает рост в пятницу и частично отыгрывает потери четверга: курс доллара опустился ниже 84 рублей, а курс евро – ниже 94 рублей, следует из данных... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:34
2022-02-25T10:34
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
доллар
евро
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Рубль усиливает рост в пятницу и частично отыгрывает потери четверга: курс доллара опустился ниже 84 рублей, а курс евро – ниже 94 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.23 мск снижался на 1,85 рубля, до 83,4 рубля, евро - на 2,01 рубля, до 93,2 рубля.В четверг доллар обновил исторический максимум, подскочив до 89,6 рубля, евро – до 99,99 рубля (максимум с 2014 года, когда он максимально дорожал до 100,74 рубля).Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решения начать валютные интервенции и провести в четверг операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.По итогам четверга национальная валюта потеряла 4,09 рубля к доллару и 3,51 рубля к евро.
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Варвара Скокшина
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экономика, россия, доллар, евро
10:34 25.02.2022
 
Доллар опустился ниже 84 рублей, евро — ниже 94 рублей

Курс доллара опустился ниже 84 рублей, евро — ниже 94 рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Рубль усиливает рост в пятницу и частично отыгрывает потери четверга: курс доллара опустился ниже 84 рублей, а курс евро – ниже 94 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.23 мск снижался на 1,85 рубля, до 83,4 рубля, евро - на 2,01 рубля, до 93,2 рубля.
В четверг доллар обновил исторический максимум, подскочив до 89,6 рубля, евро – до 99,99 рубля (максимум с 2014 года, когда он максимально дорожал до 100,74 рубля).
Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решения начать валютные интервенции и провести в четверг операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.
По итогам четверга национальная валюта потеряла 4,09 рубля к доллару и 3,51 рубля к евро.
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияДолларевро
 
 
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