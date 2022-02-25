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Доллар опустился ниже 84 рублей, евро — ниже 94 рублей

Доллар опустился ниже 84 рублей, евро — ниже 94 рублей - РИА Новости, 25.02.2022

Доллар опустился ниже 84 рублей, евро — ниже 94 рублей

Рубль усиливает рост в пятницу и частично отыгрывает потери четверга: курс доллара опустился ниже 84 рублей, а курс евро – ниже 94 рублей, следует из данных... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:34

2022-02-25T10:34

2022-02-25T10:34

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

доллар

евро

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Рубль усиливает рост в пятницу и частично отыгрывает потери четверга: курс доллара опустился ниже 84 рублей, а курс евро – ниже 94 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.23 мск снижался на 1,85 рубля, до 83,4 рубля, евро - на 2,01 рубля, до 93,2 рубля.В четверг доллар обновил исторический максимум, подскочив до 89,6 рубля, евро – до 99,99 рубля (максимум с 2014 года, когда он максимально дорожал до 100,74 рубля).Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решения начать валютные интервенции и провести в четверг операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.По итогам четверга национальная валюта потеряла 4,09 рубля к доллару и 3,51 рубля к евро.

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, доллар, евро