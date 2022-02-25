ЦБ: клиенты попавших под санкции банков смогут получить валютные средства
ЦБ заявил, что клиенты попавших под санкции банков смогут получить свои валютные средства
Здание Центрального банка РФ в Москве
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Все валютные средства клиентов банков, попавших под западные санкции, сохранены и могут быть выданы в валюте счета, Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте, говорится в сообщении регулятора.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Затем 24 февраля президент объявил о начале специальной операции РФ по демилитаризации Украины. С тех пор под санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия" и Сбербанк.
"Все операции банков в рублях будут осуществляться, и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета. Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу Банк России сообщил, что все попавшие под западные санкции российские банки заблаговременно разработали адекватный ситуации план мер по обеспечению бесперебойной работы в таких условиях, а правительство и Банк России будут оказывать им любую необходимую поддержку.
Опубликовано: Максим Горбачев