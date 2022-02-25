https://ria.ru/20220225/valyuta-1774930233.html

ЦБ: клиенты попавших под санкции банков смогут получить валютные средства

ЦБ: клиенты попавших под санкции банков смогут получить валютные средства - РИА Новости, 25.02.2022

ЦБ: клиенты попавших под санкции банков смогут получить валютные средства

Все валютные средства клиентов банков, попавших под западные санкции, сохранены и могут быть выданы в валюте счета, Банк России готов оказать поддержку банкам... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T01:38

2022-02-25T01:38

2022-02-25T01:38

экономика

россия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Все валютные средства клиентов банков, попавших под западные санкции, сохранены и могут быть выданы в валюте счета, Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте, говорится в сообщении регулятора.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Затем 24 февраля президент объявил о начале специальной операции РФ по демилитаризации Украины. С тех пор под санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия" и Сбербанк.Ранее в пятницу Банк России сообщил, что все попавшие под западные санкции российские банки заблаговременно разработали адекватный ситуации план мер по обеспечению бесперебойной работы в таких условиях, а правительство и Банк России будут оказывать им любую необходимую поддержку.

https://ria.ru/20220225/sberbank-1774924624.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия