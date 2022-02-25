https://ria.ru/20220225/ustoychivost-1774929948.html

ЦБ: попавшие под санкции российские банки имеют высокий запас устойчивости

ЦБ: попавшие под санкции российские банки имеют высокий запас устойчивости - РИА Новости, 25.02.2022

ЦБ: попавшие под санкции российские банки имеют высокий запас устойчивости

Попавшие под санкции банки РФ имеют высокий запас устойчивости и значительный потенциал для развития бизнеса по кредитованию экономики, говорится в сообщении... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T01:29

2022-02-25T01:29

2022-02-25T01:30

экономика

владимир путин

россия

луганская народная республика

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Попавшие под санкции банки РФ имеют высокий запас устойчивости и значительный потенциал для развития бизнеса по кредитованию экономики, говорится в сообщении регулятора.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Затем 24 февраля президент объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. С тех пор под санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия" и Сбербанк.Регулятор подчеркнул, что подавляющая часть баланса каждого банка (более 80%) номинирована в рублях, а валютные кредиты в основном предоставлены кредитоспособным российским предприятиям, которые продолжат их обслуживать.Ранее в пятницу Банк России сообщил, что все попавшие под западные санкции российские банки заблаговременно разработали адекватный ситуации план мер по обеспечению бесперебойной работы в таких условиях, а правительство и Банк России будут оказывать им любую необходимую поддержку.

https://ria.ru/20220225/sberbank-1774924624.html

россия

луганская народная республика

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Максим Горбачев

экономика, владимир путин, россия, луганская народная республика