Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775174888.html
В ПАСЕ назначили экстренное заседание по Украине на середину марта
В ПАСЕ назначили экстренное заседание по Украине на середину марта - РИА Новости, 25.02.2022
В ПАСЕ назначили экстренное заседание по Украине на середину марта
Внеочередное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за военной операции России на Украине пройдёт 14-15 марта, говорится в заявлении... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T22:02
2022-02-25T22:02
в мире
владимир путин
берлин (город)
россия
украина
совет европы
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594936555_231:577:2845:2048_1920x0_80_0_0_c539b86a8de6267eeb5176b0afd77345.jpg
ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Внеочередное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за военной операции России на Украине пройдёт 14-15 марта, говорится в заявлении ассамблеи."После решения о приостановлении права представительства РФ в Совете Европы Парламентская ассамблея должна провести внеочередное пленарное заседание в гибридном режиме 14 и 15 марта для обсуждения вооруженного нападения России на Украину и ответ Совета Европы", - сообщается в заявлении.Заседание Постоянного комитета Ассамблеи, которое должно было состояться 11 марта 2022 года в Берлине, переносится на более поздний срок.В четверг утром президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации на Украине. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220225/svyaz-1775147946.html
берлин (город)
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594936555_415:622:2317:2048_1920x0_80_0_0_fd7a853dbd274f02c79b8fa577e290c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, берлин (город), россия, украина, совет европы, ситуация в днр и лнр
22:02 25.02.2022
 
В ПАСЕ назначили экстренное заседание по Украине на середину марта

В ПАСЕ назначили экстренное заседание по ситуации на Украине на 14-15 марта

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаседание ПАСЕ
Заседание ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Заседание ПАСЕ
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Внеочередное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за военной операции России на Украине пройдёт 14-15 марта, говорится в заявлении ассамблеи.
"После решения о приостановлении права представительства РФ в Совете Европы Парламентская ассамблея должна провести внеочередное пленарное заседание в гибридном режиме 14 и 15 марта для обсуждения вооруженного нападения России на Украину и ответ Совета Европы", - сообщается в заявлении.
Заседание Постоянного комитета Ассамблеи, которое должно было состояться 11 марта 2022 года в Берлине, переносится на более поздний срок.
В четверг утром президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации на Украине. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 19:16
Права России в Совете Европы приостановили
Опубликовано: Петр Попадюк
 
В миреВладимир ПутинБерлин (город)РоссияУкраинаСовет ЕвропыСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала