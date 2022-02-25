https://ria.ru/20220225/ukraina-1775174888.html

В ПАСЕ назначили экстренное заседание по Украине на середину марта

В ПАСЕ назначили экстренное заседание по Украине на середину марта - РИА Новости, 25.02.2022

В ПАСЕ назначили экстренное заседание по Украине на середину марта

Внеочередное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за военной операции России на Украине пройдёт 14-15 марта, говорится в заявлении... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T22:02

2022-02-25T22:02

2022-02-25T22:02

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ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Внеочередное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за военной операции России на Украине пройдёт 14-15 марта, говорится в заявлении ассамблеи."После решения о приостановлении права представительства РФ в Совете Европы Парламентская ассамблея должна провести внеочередное пленарное заседание в гибридном режиме 14 и 15 марта для обсуждения вооруженного нападения России на Украину и ответ Совета Европы", - сообщается в заявлении.Заседание Постоянного комитета Ассамблеи, которое должно было состояться 11 марта 2022 года в Берлине, переносится на более поздний срок.В четверг утром президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации на Украине. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220225/svyaz-1775147946.html

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Петр Попадюк

в мире, владимир путин, берлин (город), россия, украина, совет европы, ситуация в днр и лнр