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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775172987.html
В ООН оценили количество перемещенных лиц на Украине
В ООН оценили количество перемещенных лиц на Украине - РИА Новости, 25.02.2022
В ООН оценили количество перемещенных лиц на Украине
Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил о сотнях тысяч перемещенных лиц на Украине на фоне нынешней ситуации. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T21:45
2022-02-25T21:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
оон
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ООН, 25 фев – РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил о сотнях тысяч перемещенных лиц на Украине на фоне нынешней ситуации."Думаю, будет справедливо сказать, что сотни тысяч украинцев сейчас перемещаются на Украине и за ее пределами", - сказал Гриффитс на брифинге.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, оон
21:45 25.02.2022 (обновлено: 21:46 25.02.2022)
 
В ООН оценили количество перемещенных лиц на Украине

Замгенсека ООН Гриффитс заявил о "сотнях тысяч" перемещенных лиц на Украине

© AP Photo / Emilio MorenattiУкраинские военные в Киеве. 25 февраля 2022
Украинские военные в Киеве. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Читать ria.ru в
ООН, 25 фев – РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил о сотнях тысяч перемещенных лиц на Украине на фоне нынешней ситуации.
"Думаю, будет справедливо сказать, что сотни тысяч украинцев сейчас перемещаются на Украине и за ее пределами", - сказал Гриффитс на брифинге.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 21:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ООН решила переместить сотрудников в Киеве в безопасные места
Опубликовано: Давид Андриясов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаООН
 
 
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