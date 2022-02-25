https://ria.ru/20220225/ukraina-1775172987.html

В ООН оценили количество перемещенных лиц на Украине

В ООН оценили количество перемещенных лиц на Украине - РИА Новости, 25.02.2022

В ООН оценили количество перемещенных лиц на Украине

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил о сотнях тысяч перемещенных лиц на Украине на фоне нынешней ситуации. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T21:45

2022-02-25T21:45

2022-02-25T21:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ООН, 25 фев – РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил о сотнях тысяч перемещенных лиц на Украине на фоне нынешней ситуации."Думаю, будет справедливо сказать, что сотни тысяч украинцев сейчас перемещаются на Украине и за ее пределами", - сказал Гриффитс на брифинге.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, украина, оон