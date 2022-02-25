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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775157699.html
В НАТО заявили, что продолжат оказывать "практическую" помощь Украине
В НАТО заявили, что продолжат оказывать "практическую" помощь Украине - РИА Новости, 25.02.2022
В НАТО заявили, что продолжат оказывать "практическую" помощь Украине
НАТО продолжит оказывать "политическую и практическую" помощь Украине, говорится в заявлении глав государств альянса. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:11
2022-02-25T20:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
нато
украина
россия
владимир зеленский
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. НАТО продолжит оказывать "политическую и практическую" помощь Украине, говорится в заявлении глав государств альянса."Мы продолжим оказывать политическую и практическую поддержку Украине по мере того, как она продолжает защищаться, и призываем других поступить так же", - говорится в заявлении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбито шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.После начала боевых действий Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить нейтральный статус Украины. После этого Путин счел возможным направить на переговоры с украинской делегацией представителей Минобороны, МИД и своей администрации. Встречу предложено было организовать в Минске.Западные страны в ответ на российскую военную операцию на Украине объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Кроме того, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток-2", но ограничений на поставки российских энергоносители введено не было. Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/peregovory-1775154371.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, нато, украина, россия, владимир зеленский, киев, луганская народная республика, владимир путин, аэрофлот, втб, северный поток — 2
20:11 25.02.2022 (обновлено: 20:22 25.02.2022)
 
В НАТО заявили, что продолжат оказывать "практическую" помощь Украине

Лидеры НАТО заявили, что продолжат оказывать политическую и "практическую" помощь Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. НАТО продолжит оказывать "политическую и практическую" помощь Украине, говорится в заявлении глав государств альянса.
"Мы продолжим оказывать политическую и практическую поддержку Украине по мере того, как она продолжает защищаться, и призываем других поступить так же", - говорится в заявлении.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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США не раз блокировали переговоры России и Украины, заявила Захарова
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбито шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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После начала боевых действий Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить нейтральный статус Украины. После этого Путин счел возможным направить на переговоры с украинской делегацией представителей Минобороны, МИД и своей администрации. Встречу предложено было организовать в Минске.
Западные страны в ответ на российскую военную операцию на Украине объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Кроме того, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток-2", но ограничений на поставки российских энергоносители введено не было. Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Представитель СЦКК ЛНР ведёт мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 16:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Санкции Запада не могут остановить российскую армию, заявил глава Хорватии
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРНАТОУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийКиевЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинАэрофлотВТБСеверный поток — 2
 
 
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