Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775139777.html
Посол Украины в ФРГ заявил, что речи о капитуляции перед Путиным не идет
Посол Украины в ФРГ заявил, что речи о капитуляции перед Путиным не идет - РИА Новости, 25.02.2022
Посол Украины в ФРГ заявил, что речи о капитуляции перед Путиным не идет
Правительство Украины готово говорить с российским президентом Владимиром Путиным, но о капитуляции речи нет, заявил в прямом эфире телеканала N24 посол Украины РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:44
2022-02-25T19:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
германия
андрей мельник
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151611/33/1516113387_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_d116daae9776b8734b2df574a12db152.jpg
БЕРЛИН, 25 фев – РИА Новости. Правительство Украины готово говорить с российским президентом Владимиром Путиным, но о капитуляции речи нет, заявил в прямом эфире телеканала N24 посол Украины в Германии Андрей Мельник."Украинское правительство готово говорить с Путиным, хотя вчера мы разорвали дипломатические отношения… чтобы прекратить это безумие, но речь идет не о том, чтобы мы сейчас… капитулировали, чтобы Украина вывесила белый флаг и приняла бы условия Путина. Этого не произойдет никогда. Не может произойти так, чтобы посредством этих военных действия нас бы принудили к тому, чего люди не хотят", - сказал посол.Он добавил, что до сих пор российская сторона выдвигала требования, которые "невозможно реализовать". По словам посла, дипломатические пути для решения конфликта должны оставаться открытыми, несмотря на всю катастрофичность ситуации."Обычно происходит так, что стороны не ведут прямых переговоров в ситуации войны, как сейчас, практически это невозможно. Но в данный момент можно не исключать ничего. Речь о том, что мы должны использовать любую возможность, чтобы остановиться кровопролитие", - сказал высокопоставленный дипломат.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/peregovory-1775134600.html
https://ria.ru/20220225/kiev-1775134007.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151611/33/1516113387_256:0:4352:3072_1920x0_80_0_0_d25f0abd683cc3eb13ee75b5ddd0f5cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, германия, андрей мельник, ситуация в днр и лнр
18:44 25.02.2022 (обновлено: 19:02 25.02.2022)
 
Посол Украины в ФРГ заявил, что речи о капитуляции перед Путиным не идет

Посол Украины в Германии Мельник: Киев готов говорить с Путиным, но речи о капитуляции нет

© Фото : МЗС УкраїниПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Фото : МЗС України
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 фев – РИА Новости. Правительство Украины готово говорить с российским президентом Владимиром Путиным, но о капитуляции речи нет, заявил в прямом эфире телеканала N24 посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Украинское правительство готово говорить с Путиным, хотя вчера мы разорвали дипломатические отношения… чтобы прекратить это безумие, но речь идет не о том, чтобы мы сейчас… капитулировали, чтобы Украина вывесила белый флаг и приняла бы условия Путина. Этого не произойдет никогда. Не может произойти так, чтобы посредством этих военных действия нас бы принудили к тому, чего люди не хотят", - сказал посол.
Российско-Украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 18:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия сформировала делегацию для переговоров с Украиной
Он добавил, что до сих пор российская сторона выдвигала требования, которые "невозможно реализовать". По словам посла, дипломатические пути для решения конфликта должны оставаться открытыми, несмотря на всю катастрофичность ситуации.
"Обычно происходит так, что стороны не ведут прямых переговоров в ситуации войны, как сейчас, практически это невозможно. Но в данный момент можно не исключать ничего. Речь о том, что мы должны использовать любую возможность, чтобы остановиться кровопролитие", - сказал высокопоставленный дипломат.
Ракетная система залпового огня на дороге под Киевом - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 18:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Взяв паузу из-за переговоров, Киев ставит РСЗО в городах, заявил Песков
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияГерманияАндрей МельникСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала