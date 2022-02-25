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Посол Украины в ФРГ заявил, что речи о капитуляции перед Путиным не идет

Посол Украины в ФРГ заявил, что речи о капитуляции перед Путиным не идет - РИА Новости, 25.02.2022

Посол Украины в ФРГ заявил, что речи о капитуляции перед Путиным не идет

Правительство Украины готово говорить с российским президентом Владимиром Путиным, но о капитуляции речи нет, заявил в прямом эфире телеканала N24 посол Украины РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T18:44

2022-02-25T18:44

2022-02-25T19:02

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БЕРЛИН, 25 фев – РИА Новости. Правительство Украины готово говорить с российским президентом Владимиром Путиным, но о капитуляции речи нет, заявил в прямом эфире телеканала N24 посол Украины в Германии Андрей Мельник."Украинское правительство готово говорить с Путиным, хотя вчера мы разорвали дипломатические отношения… чтобы прекратить это безумие, но речь идет не о том, чтобы мы сейчас… капитулировали, чтобы Украина вывесила белый флаг и приняла бы условия Путина. Этого не произойдет никогда. Не может произойти так, чтобы посредством этих военных действия нас бы принудили к тому, чего люди не хотят", - сказал посол.Он добавил, что до сих пор российская сторона выдвигала требования, которые "невозможно реализовать". По словам посла, дипломатические пути для решения конфликта должны оставаться открытыми, несмотря на всю катастрофичность ситуации."Обычно происходит так, что стороны не ведут прямых переговоров в ситуации войны, как сейчас, практически это невозможно. Но в данный момент можно не исключать ничего. Речь о том, что мы должны использовать любую возможность, чтобы остановиться кровопролитие", - сказал высокопоставленный дипломат.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, германия, андрей мельник, ситуация в днр и лнр