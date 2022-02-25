https://ria.ru/20220225/ukraina-1775121829.html

Путин предложил украинским военным взять власть в свои руки

Путин предложил украинским военным взять власть в свои руки - РИА Новости, 25.02.2022

Путин предложил украинским военным взять власть в свои руки

Президент России Владимир Путин предложил украинским военным взять власть в стране в свои руки. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:48

2022-02-25T17:48

2022-02-25T19:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

украина

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил украинским военным взять власть в стране в свои руки."Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", — сказал он.Глава государства также призвал украинских солдат не позволять радикалам использовать мирных граждан в качестве живого щита.Ранее в Минобороны заявили, что киевские власти разместили установки "Град" в жилых кварталах украинской столицы. При этом в ведомстве с самого начала операции неоднократно заявляли, что не будут наносить ударов по мирным гражданам.Официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков также рассказал, что военнослужащие ВСУ в Донбассе практически не оказывают сопротивления. Бои ведут преимущественно нацбатальоны.Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Станислав Ванд

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"Берите власть в свои руки" – Путин обратился к украинским военным "Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", - Путин обратился к украинским военным 2022-02-25T17:48 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир путин, украина