https://ria.ru/20220225/ukraina-1775121829.html
Путин предложил украинским военным взять власть в свои руки
Путин предложил украинским военным взять власть в свои руки - РИА Новости, 25.02.2022
Путин предложил украинским военным взять власть в свои руки
Президент России Владимир Путин предложил украинским военным взять власть в стране в свои руки. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:48
2022-02-25T17:48
2022-02-25T19:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил украинским военным взять власть в стране в свои руки."Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", — сказал он.Глава государства также призвал украинских солдат не позволять радикалам использовать мирных граждан в качестве живого щита.Ранее в Минобороны заявили, что киевские власти разместили установки "Град" в жилых кварталах украинской столицы. При этом в ведомстве с самого начала операции неоднократно заявляли, что не будут наносить ударов по мирным гражданам.Официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков также рассказал, что военнослужащие ВСУ в Донбассе практически не оказывают сопротивления. Бои ведут преимущественно нацбатальоны.Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/dipotnosheniya-1775103802.html
https://ria.ru/20220225/donbass-1775089582.html
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"Берите власть в свои руки" – Путин обратился к украинским военным
"Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", - Путин обратился к украинским военным
2022-02-25T17:48
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, украина
17:48 25.02.2022 (обновлено: 19:07 25.02.2022)
Путин предложил украинским военным взять власть в свои руки
Президент России Путин предложил украинским военным взять власть в свои руки