https://ria.ru/20220225/ukraina-1775120419.html

Путин призвал украинских военных не идти на поводу у нацистов

Путин призвал украинских военных не идти на поводу у нацистов - РИА Новости, 25.02.2022

Путин призвал украинских военных не идти на поводу у нацистов

Президент РФ Владимир Путин обратился к военнослужащим на Украине и призвал их не идти на поводу у нацистов, не допустить использования детей и семьи в качестве РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:44

2022-02-25T17:44

2022-02-25T17:56

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратился к военнослужащим на Украине и призвал их не идти на поводу у нацистов, не допустить использования детей и семьи в качестве живого щита.Путин в пятницу на оперативном совещании с членами совбеза обсудил ход спецоперации на украине. По его словам, основные столкновения в ходе спецоперации происходят не с регулярными украинскими войсками, а с националистическими формированиями."Еще раз обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины - не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220225/armiya-1775120658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, владимир путин, россия