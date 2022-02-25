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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775120419.html
Путин призвал украинских военных не идти на поводу у нацистов
Путин призвал украинских военных не идти на поводу у нацистов - РИА Новости, 25.02.2022
Путин призвал украинских военных не идти на поводу у нацистов
Президент РФ Владимир Путин обратился к военнослужащим на Украине и призвал их не идти на поводу у нацистов, не допустить использования детей и семьи в качестве РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:44
2022-02-25T17:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратился к военнослужащим на Украине и призвал их не идти на поводу у нацистов, не допустить использования детей и семьи в качестве живого щита.Путин в пятницу на оперативном совещании с членами совбеза обсудил ход спецоперации на украине. По его словам, основные столкновения в ходе спецоперации происходят не с регулярными украинскими войсками, а с националистическими формированиями."Еще раз обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины - не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220225/armiya-1775120658.html
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Варвара Скокшина
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в мире, украина, владимир путин, россия
17:44 25.02.2022 (обновлено: 17:56 25.02.2022)
 
Путин призвал украинских военных не идти на поводу у нацистов

Президент Путин призвал украинских военных не идти на поводу у нацистов

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратился к военнослужащим на Украине и призвал их не идти на поводу у нацистов, не допустить использования детей и семьи в качестве живого щита.
Путин в пятницу на оперативном совещании с членами совбеза обсудил ход спецоперации на украине. По его словам, основные столкновения в ходе спецоперации происходят не с регулярными украинскими войсками, а с националистическими формированиями.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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"Еще раз обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины - не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", - сказал Путин.
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
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