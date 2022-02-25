https://ria.ru/20220225/ukraina-1775119795.html

Путин сравнил украинских националистов с террористами

Путин сравнил украинских националистов с террористами - РИА Новости, 25.02.2022

Путин сравнил украинских националистов с террористами

Нацисты на Украине действуют как террористы, выставляют системы залпового огня в Киеве и Харькове, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:43

2022-02-25T17:43

2022-02-25T18:03

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

в мире

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вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Нацисты на Украине действуют как террористы, выставляют системы залпового огня в Киеве и Харькове, заявил президент России Владимир Путин."Бандеровцы и неонацисты выставляют тяжелые вооружения, в том числе системы залпового огня прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам. По сути они действуют так же как террористы во всем мире: прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза. По его словам, достоверно известно, что все это происходит по указке западных консультантов, прежде всего "американских советников".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774850502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр