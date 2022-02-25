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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775119795.html
Путин сравнил украинских националистов с террористами
Путин сравнил украинских националистов с террористами - РИА Новости, 25.02.2022
Путин сравнил украинских националистов с террористами
Нацисты на Украине действуют как террористы, выставляют системы залпового огня в Киеве и Харькове, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:43
2022-02-25T18:03
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Нацисты на Украине действуют как террористы, выставляют системы залпового огня в Киеве и Харькове, заявил президент России Владимир Путин."Бандеровцы и неонацисты выставляют тяжелые вооружения, в том числе системы залпового огня прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам. По сути они действуют так же как террористы во всем мире: прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза. По его словам, достоверно известно, что все это происходит по указке западных консультантов, прежде всего "американских советников".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774850502.html
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владимир путин, в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
17:43 25.02.2022 (обновлено: 18:03 25.02.2022)
 
Путин сравнил украинских националистов с террористами

Президент Путин: нацисты на Украине действуют как террористы

© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения. Кадр видео
Президент РФ Владимир Путин во время обращения. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин во время обращения. Кадр видео
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Нацисты на Украине действуют как террористы, выставляют системы залпового огня в Киеве и Харькове, заявил президент России Владимир Путин.
"Бандеровцы и неонацисты выставляют тяжелые вооружения, в том числе системы залпового огня прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам. По сути они действуют так же как террористы во всем мире: прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза. По его словам, достоверно известно, что все это происходит по указке западных консультантов, прежде всего "американских советников".
Тренировка танковых резервов Вооруженных сил Украины в Луганской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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ВСУ загоняют технику во дворы в Станице Луганской и Счастье, заявили в ЛНР
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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