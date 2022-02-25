17:43 25.02.2022 (обновлено: 18:03 25.02.2022)
Путин сравнил украинских националистов с террористами
Президент Путин: нацисты на Украине действуют как террористы
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения. Кадр видео
Президент РФ Владимир Путин во время обращения. Кадр видео
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Нацисты на Украине действуют как террористы, выставляют системы залпового огня в Киеве и Харькове, заявил президент России Владимир Путин.
"Бандеровцы и неонацисты выставляют тяжелые вооружения, в том числе системы залпового огня прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам. По сути они действуют так же как террористы во всем мире: прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза. По его словам, достоверно известно, что все это происходит по указке западных консультантов, прежде всего "американских советников".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Кирилл Волков